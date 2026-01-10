Bundesliga-Spiele abgesagt: Wann werden die Partien von Werder Bremen und FC St. Pauli nachgeholt?

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

In Bremen verhinderten laut DFL "flächendeckende Vereisungen und erhebliche Schneeverwehungen" eine sichere Durchführung der Partie. Auch eine sichere An- und Abreise der Fans sei aufgrund der winterlichen Bedingungen nicht gewährleistet gewesen. Die Nachholtermine für beide Bundesliga-Spiele stehen bislang noch nicht fest. ran beantwortet die wichtigsten Fragen, die Fans nach den Spielabsagen in der Bundesliga jetzt beschäftigen.

- Anzeige -

So plant die DFL die Nachholspiele "Ein neuer Spieltermin wird zeitnah bekanntgegeben", teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit. Für die genaue Terminierung der Nachholspiele stimmt sich die Liga mit den betroffenen Vereinen, den zuständigen Behörden und Sicherheitskräften sowie den TV-Rechteinhabern ab. Hamburger SV: Stefan Kuntz weist Vorwürfe zurück Allerdings ist der Spielkalender bereits eng getaktet. Neben den regulären Bundesliga-Spieltagen müssen auch Europapokalspiele, der DFB-Pokal sowie Länderspielpausen berücksichtigt werden.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bundesliga: Welche Fristen und Zeitfenster gibt es für Nachholspiele? Laut den Bundesligastatuten gibt es keine festgelegte Frist, bis wann abgesagte Spiele neu terminiert werden müssen. In der Praxis werden Nachholspiele jedoch in der Regel innerhalb weniger Wochen angesetzt, häufig zwischen zwei regulären Spieltagen oder im Rahmen einer Englischen Woche. Die Heimmannschaften Werder Bremen und FC St. Pauli kündigten auf ihren Vereinswebseiten an, dass weitere Informationen zu den neuen Terminen in den kommenden Tagen bzw. zeitnah folgen sollen.

Bundesliga-Spiele abgesagt: Was passiert mit den Tickets bei Spielabsagen? In der Regel gilt: Bereits gekaufte Tickets behalten bei Spielabsagen ihre Gültigkeit und können für den Nachholtermin genutzt werden. In diesem Fall wollen die betroffenen Vereine zeitnah über das genaue Vorgehen informieren. Ob Tickets erstattbar oder übertragbar sind, hängt von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Klubs ab. Fans sollten sich dazu auf den offiziellen Vereinsseiten informieren.

- Anzeige -