Der FC Bayern München hat zum Jahresauftakt eine weitere Galavorstellung geliefert und den VfL Wolfsburg mit 8:1 (2:1) aus der Allianz Arena geschossen. ran zeigt die Stimmen zum Spiel. Neues Jahr, alte Dominanz des FC Bayern München. Der Rekordmeister und souveräne Tabellenführer hat zum Auftakt ins Fußball-Jahr 2026 in der Bundesliga einen 8:1 (2:1)-Kantersieg gegen den VfL Wolfsburg eingefahren. Sturmtrio in Galaform, Lennart Karl fällt ab - Bayern-Noten gegen Wolfsburg

Schützenfest gegen Wolfsburg: FC Bayern zieht davon Entsprechend gelöst war hinterher auch die Stimmung unter Spielern und Verantwortlichen der Münchner, die gegen die "Wölfe" im zweiten Durchgang sechs Tore erzielten. Genau dieser Leistungseinbruch im zweiten Durchgang war hingegen das große Thema in der Aufarbeitung der Wolfsburger. ran zeigt die Stimmen zum Spiel (Quelle: DAZN)

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Die erste Halbzeit war wirklich nicht einfach. Ich habe schon vor dem Spiel gesagt, dass Wolfsburg offensiv stark ist und nicht viele Chancen braucht. Genau das haben wir in der ersten Halbzeit gesehen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass wir nahe dran waren und wenn Wolfsburg müde wird, kommen auch mehr Chancen. Genau das ist auch passiert in der zweiten Halbzeit. Das haben wir dann auch gut ausgenutzt. Obwohl wir schon 4:1, 5:1 oder 6:1 geführt haben, haben wir immer weiter Pressing gespielt – das mag ich. Auch, dass die jungen Spieler reinkommen und sich zeigen können und trotz dieses Gesicht des FC Bayern nicht verlieren. Dennoch müssen wir auch immer auf die Suche danach gehen, was wir noch besser machen können." Manuel Neuer (FC Bayern München): "So ein 8:1 schmeckt gut. Das haben wir uns auch vorgenommen, zuhause an so einem kalten Januar-Tag wieder in die Herzen der Fans zu spielen. Das hat gut geklappt. Jeder Spieler in unserer Mannschaft ist wichtig. Jeder Spieler, der reinkommt, will noch mal zünden und der Mannschaft etwas geben und auch dem Spiel etwas geben. Wir spielen immer auf den Torerfolg und das sieht man ja auch am Ergebnis, dass wir nicht aufhören Fußball zu spielen oder nur verwalten. Sondern wir gehen auf das nächste Tor und das merkt man von der ersten bis zur letzten Minute." Tom Bischof (FC Bayern München): "Die erste Halbzeit war schwierig. Wir wollten sie dann direkt in der zweiten Halbzeit 'killen'. Das haben wir glaube ich mit den zwei schnellen Toren gut hinbekommen. Natürlich freut es mich für uns alle, dass wir jetzt so einen Sieg feiern können. Wir waren in der zweiten Halbzeit geil auf den Sieg, hatten richtig Bock, das Spiel in unsere Richtung zu drehen. Das ist uns sehr gut gelungen. Für mich ist es auch ganz einfach in dem Team. Alle können kicken und dann ist es sehr einfach für mich, da rein zu finden. Ich habe auch ein bisschen etwas drauf, das passt dann."

- Anzeige -

FC Bayern: Kimmich schnell wieder zurück? Kompany mit Update

Kilian Fischer (VfL Wolfsburg): "Die erste Halbzeit war echt in Ordnung von uns. Wir hatten auch ein paar Chancen, um sogar in Führung zu gehen. Für die zweite Halbzeit hatten wir uns eigentlich genau das Gleiche vorgenommen, den Druck hochhalten und auf Ballgewinnen warten. Dann kommen wir aber viel zu schlecht aus der Halbzeit, kassieren schnell zwei Tore. Danach darf man aber nicht schnell einbrechen, wie wir es getan haben. Das ist schon wirklich peinlich." Dzenan Pejcinovic (VfL Wolfsburg): "Nach der ersten Halbzeit waren wir ganz zufrieden und wir haben gesehen, dass hier etwas geht. Für mich ist es natürlich etwas ganz Besonderes, dass ich als gebürtiger Münchner das Tor für uns erzielt habe. Leider haben wir uns dann in der zweiten Halbzeit etwas ergeben. Die Bayern haben halt ihre Qualität ausgespielt, aber wir hatten auch Chancen. Am Ende haben wir leider zu viele Tore kassiert und das ist extrem bitter. Wir waren zu passiv, haben die Bayern zu viel spielen lassen und sie haben dann auch immer weiter Druck ausgeübt."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Internationale Transfergerüchte: Bundesliga-Star träumt von Wechsel zum FC Liverpool 1 / 14 © 2025 Getty Images Yan Diomande (RB Leipzig)

Shootingstar Yan Diomande von RB Leipzig hat offen seine Bewunderung für einen anderen Klub zum Ausdruck gebracht. "Ich möchte für Liverpool spielen. Ich bin ein riesiger Liverpool-Fan. Der Traum meines Vaters ist es, mich an der Anfield Road spielen zu sehen. Das ist auch mein Traum – und den möchte ich verwirklichen", sagte er in einem TikTok-Stream. Der 19-Jährige, der im Sommer von Leganes nach Leipzig gewechselt war, spielte sich in der Hinrunde mit starken Leistungen in den Vordergrund. © Alterphotos Vinicius Junior (Real Madrid)

Kommt es zu einem absoluten Blockbuster-Transfer? Wie der britische "Guardian" berichtet, will sich der FC Chelsea um Superstar Vinicius Junior von Real Madrid bemühen. Der Brasilianer steht bei den "Königlichen" noch bis 2027 unter Vertrag, wirkte zuletzt aber nicht mehr glücklich. Hier sehen die "Blues" offenbar ihre Chance. Und am Geld soll es nicht scheitern, als Ablösesumme stehen 155 Millionen Euro im Raum. © IMAGO/Orange Pictures Kees Smit (AZ Alkmaar)

Eineinhalb Jahre nach dem Karriereende von Toni Kroos sucht Real Madrid weiterhin einen Taktgeber im Mittelfeld. Laut der spanischen Zeitung "As" haben die Verantwortlichen für eine Verpflichtung im kommenden Sommer nun den niederländischen Youngster Kees Smit ganz oben auf der Liste. Der 19-Jährige spielt seit seiner Kindheit in Alkmaar und bestritt seit seinem Debüt im Januar 2023 bereits 58 Pflichtspiele. Auch in den Junioren-Nationalteams seines Landes ist er aktiv. © IMAGO/Orange Pictures Kees Smit (AZ Alkmaar)

Der aktuelle Marktwert des 19-Jährigen liegt laut "transfermarkt.de" bei 22 Millionen Euro, zu diesem Preis würde ihn sein Klub aber wohl nicht gehen lassen. Laut "The Athletic" ruft Alkmaar für den Shootingstar rund 60 Millionen auf. Übrigens: Real soll mit dem Interesse an Smit nicht alleine sein. Dem "As"-Bericht zufolge haben auch der FC Bayern und Borussia Dortmund ein Auge auf ihn geworfen. © Middle East Images Mohamed Salah (FC Liverpool)

Kommt es zu einer "sensationellen Rückkehr", wie die italienische Zeitung "La Repubblica" berichtet? Demnach träumt die AS Rom von einer Verpflichtung von Mohamed Salah, der von 2015 bis 2017 bereits in der italienischen Hauptstadt spielte. Da die Zukunft des Ägypters beim FC Liverpool nach dem Ärger der vergangenen Wochen immer noch offen scheint, soll die Roma an eine sechsmonatige Leihe denken. Was dagegen spricht: Englischen Medien zufolge wollen die Reds Salah im Winter nicht abgeben und außerdem verdient er rund 460.000 Euro pro Woche. © 2025 Getty Images Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Im Sommer 2026 endet Robert Lewandowskis Vertrag in Barcelona. Nun bringt sich laut "BBC" mit Chicago Fire ein konkreter Interessent in Stellung. Der Ex-Verein von Bastian Schweinsteiger soll dem Bericht nach die sogenannten Discovery Rights an Lewandowski besitzen, also exklusive Verhandlungsrechte. Erste Gespräche zwischen dem Barca-Star und der MLS-Franchise sollen bereits stattgefunden haben. Lewandowski zu holen, wird als durchaus strategischer Schachzug eingeschätzt, in Chicago gibt es die größte polnische Community in den USA. © Getty Images Sergio Ramos (CF Monterrey)

Mit 39 Jahren denkt Sergio Ramos wohl noch nicht daran, seine Karriere zu beenden. Vielmehr soll sich der langjährige Kapitän von Real Madrid, noch bis Ende 2025 bei Monterrey CF in Mexiko unter Vertrag, schon wieder in Europa umsehen. Laut "Tuttosport" traten seine Berater aktiv an die AC Mailand heran, die Italiener wollen sich wohl im Januar tatsächlich in der Abwehr verstärken. © News Images Pep Guardiola (Manchester City)

Seit 2016 ist Guardiola Trainer von Manchester City, gewann sechs Meisterschaften, zwei mal den FA Cup und die Champions League. Laut der britischen „Times“ denkt der Erfolgstrainer ernsthaft darüber nach, seine Zeit bei City vorzeitig zu beenden – möglicherweise schon nach dieser Premier-League-Saison. Zwar läuft sein Vertrag noch bis 2027, doch seine Tendenz soll dahingehen, bereits 2026 auszusteigen. © 2025 Getty Images Mason Greenwood (Olympique Marseille)

Wie die Zeitung "Sun" berichtet, soll der FC Barcelona den Engländer Mason Greenwood als potenziellen Neuzugang ins Auge gefasst haben. Demnach könnte der 24-Jährige als Nachfolger von Robert Lewandowski zu den Katalanen wechseln. Ein möglicher Transfer würde aber wohl nicht geräuschlos verlaufen, denn Greenwood gilt als Skandalprofi. In der Vergangenheit wurde er wegen ... © 2025 Getty Images Mason Greenwood (Olympique Marseille)

... des Verdachts der Vergewaltigung und Körperverletzung an seiner Freundin festgenommen. Später wurde die Anklage gegen den Fußballstar fallengelassen. Dennoch hatte er bei Ex-Klub Manchester United keine Zukunft, sorgt derzeit allerdings bei Olympique Marseille sportlich für Furore. In 48 Pflichtspielen für die Franzosen erzielte Greenwood 30 Treffer und bereitete zudem zehn Tore vor. Sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2029. © News Images Antoine Semenyo (AFC Bournemouth)

Liverpool steckt aktuell in einer Ergebnis-Krise. Auch das Formtief von Mohamed Salah macht den Reds zu schaffen. Dazu wird der Ägypter Anfang 2026 beim Afrika-Cup antreten und dem amtierenden Meister damit fehlen. Laut dem britischen Magazin "iPaper" sollen sie aber als Nachfolger bereits Antoine Semenyo ausgemacht haben, der das Turnier mit Ghana knapp verpasst hat. Die Ablöse bei einem Winter-Transfer soll bei rund 86 Millionen Euro liegen. © 2025 Getty Images Joshua Zirkzee (Manchester United)

Ex-Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee hadert offenbar mit seiner Reservistenrolle unter United-Trainer Ruben Amorim. Laut "Daily Mail" wolle der Niederländer den Verein daher schnellstmöglich verlassen - auch, um seine WM-Chance zu wahren. Der 24-Jährige kam in der laufenden Premier-League-Saison nur zu drei Kurzeinsätzen. In drei Spielen saß er über die volle Spielzeit auf der Bank. Neben mehreren italienischen Klubs soll auch West Ham United interessiert sein. © IMAGO/SID/Mutsu Kawamori Julian Alvarez (Atletico Madrid)

Der FC Barcelona hat laut der "Bild" einen Nachfolger für Robert Lewandowski ausgemacht. Die "Katalanen" würden gerne Julian Alvarez von Ligakonkurrent Atletico Madrid verpflichten. Die Funktionäre des Klubs sollen schon vor seinem Doppelpack im Derby gegen Real ein Auge auf den Argentinier geworfen haben. Sein Vertrag bei Atletico läuft bis 2030, und die in Spanien übliche Kaufoption liegt bei 500 Millionen Euro. © Fotobaires Julian Alvarez (Atletico Madrid)

Laut dem Berater des 25-Jährigen bewundere er die spanischen Klubs "und weil er seit seiner Kindheit Fan von Leo Messi ist, glaube ich nicht, dass es viele Argentinier gibt, die nichts für den Barca empfinden.“ Atletico sieht seinen Stürmer allerdings als Aushängeschild des Klubs und hat aufgrund der Vertragssituation die Hoheit in den Verhandlungen.