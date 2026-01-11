- Anzeige -
Internationaler Fußball

Real Madrid: Mega-Deal vor Abschluss? Spaniens Rekordmeister könnte wohl bald mehr als 300 Millionen Euro pro Jahr kassieren

  • Veröffentlicht: 11.01.2026
  • 20:14 Uhr
  • ran.de

Real Madrid steht einem Bericht zufolge vor einem Mega-Deal mit Hauptsponsor Emirates. Der bisherige Vertrag des spanischen Rekordmeisters läuft aus, soll aber langfristig verlängert werden. Und das ist wohl nur der Anfang.

Real Madrid hat wohl einen neuen Deal mit Trikotsponsor Emirates vor Augen. Das berichtet die spanische Sportzeitung "AS". Die "Königlichen" wollen damit ihre finanzielle Zukunft sichern und in neue monetäre Sphären vorstoßen.

Die Partnerschaft begann 2011 und wurde im vergangenen Sommer auch auf das Basketballteam des Vereins ausgeweitet.

Dem Bericht zufolge peilen die Real-Bosse bis zu 100 Millionen Euro an Einnahmen pro Saison an. Bisher waren es wohl zwischen 70 und 80 Millionen Euro, die der Hauptsponsor pro Jahr überwies.

Des Weiteren wird demnach auch mit dem langjährigen Partner Adidas verhandelt. Dort läuft der Vertrag zwar erst 2029 aus, trotzdem soll die Zusammenarbeit laut dem Bericht der "AS" bereits jetzt zu besseren Bezügen verlängert werden.

Real Madrid steht vor unfassbarer Schallmauer

Bisher sollen bis zu 120 Millionen Euro pro Saison vom Sportartikelhersteller geflossen sein. Sollte sich diese Summe erhöhen und Emirates ebenfalls in den dreistelligen Millionenbereich vorstoßen, könnte Real Madrid inklusive der Druckerfirma HP, die auf dem Trikotärmel wirbt, auf über 300 Millionen Euro pro Jahr kommen.

Das wäre eine ordentliche Erhöhung. Laut öffentlich zugänglichen Zahlen soll Real aktuell knapp 260 Millionen Euro aus dem Trikotsponsoring einnehmen. Dabei sind die Deals mit Ausrüster Adidas, Hauptsponsor Emirates und Ärmelsponsor HP inkludiert.

Für Madrid geht es nicht nur um die finanzielle Spitze, sondern auch um sportliche Spitze Spaniens. In der Supercopa trifft der Rekordmeister im Kampf um den ersten Titel der Saison in Saudi-Arabien auf den FC Barcelona (ab 20 Uhr im Liveticker).

