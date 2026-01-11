Real Madrid steht einem Bericht zufolge vor einem Mega-Deal mit Hauptsponsor Emirates. Der bisherige Vertrag des spanischen Rekordmeisters läuft aus, soll aber langfristig verlängert werden. Und das ist wohl nur der Anfang.

Real Madrid hat wohl einen neuen Deal mit Trikotsponsor Emirates vor Augen. Das berichtet die spanische Sportzeitung "AS". Die "Königlichen" wollen damit ihre finanzielle Zukunft sichern und in neue monetäre Sphären vorstoßen.

Die Partnerschaft begann 2011 und wurde im vergangenen Sommer auch auf das Basketballteam des Vereins ausgeweitet.

Dem Bericht zufolge peilen die Real-Bosse bis zu 100 Millionen Euro an Einnahmen pro Saison an. Bisher waren es wohl zwischen 70 und 80 Millionen Euro, die der Hauptsponsor pro Jahr überwies.

Des Weiteren wird demnach auch mit dem langjährigen Partner Adidas verhandelt. Dort läuft der Vertrag zwar erst 2029 aus, trotzdem soll die Zusammenarbeit laut dem Bericht der "AS" bereits jetzt zu besseren Bezügen verlängert werden.