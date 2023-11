Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart live: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Eintracht Frankfurt trifft am 12. Bundesliga-Spieltag auf den VfB Stuttgart. So verfolgt ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker.

Bleibt der VfB Stuttgart auf einem Champions-League-Platz oder schiebt sich Eintracht Frankfurt auf einen der begehrten Ränge, die zur Teilnahme am Europapokal berechtigen?

Eine Entscheidung fällt im direkten Duell am 12. Bundesliga-Spieltag, wenn sich am Samstag (25. November) der Tabellendritte und der Siebtplatzierte gegenüberstehen.

Zudem ist es auch das Aufeinandertreffen der drittbesten Offensive der Liga mit der viertbesten Defensive. Während das Überraschungsteam aus Stuttgart bereits 29 Treffer erzielte - alleine 15 davon gehen auf das Konto von Top-Torjäger Serhou Guirassy - ist die SGE vor allem defensiv stabil und kassierte erst elf Gegentore.

Die Formkurve spricht indes leicht für die Gastgeber. Frankfurt holte aus den vergangenen fünf Partien elf Zähler, der VfB neun. In der Vorsaison gab es das Duell gleich drei Mal. Im DFB-Pokal-Halbfinale und in der Hinrunde setzten sich jeweils die Hessen durch, in der Rückrunde gab es ein 1:1.

