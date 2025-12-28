- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

Eintracht Frankfurt wohl vor Verpflichtung von neuem Stürmerstar

  • Aktualisiert: 28.12.2025
  • 21:35 Uhr
  • SID

Die Eintracht ist bei der Suche nach einem Stürmer offenbar fündig geworden. Eine Verpflichtung soll unmittelbar bevorstehen.

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach der dringend benötigten Verstärkung im Angriff anscheinend fündig geworden.

Wie "Sky" und "Bild" am Sonntag berichteten, soll Zweitliga-Toptorjäger Younes Ebnoutalib von der SV Elversberg vor einem Wechsel nach Hessen stehen.

Als Ablöse wird über rund acht Millionen Euro plus Boni spekuliert.

  • Freitag, 9. Januar, 20:30 Uhr: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund (Auftaktspiel der Bundesliga-Rückrunde) live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App

Dem 22-jährigen Ebnoutalib gelang erst in dieser Saison der Durchbruch im Profifußball. In 17 Spielen traf der Stürmer zwölf Mal. Ebnoutalib war erst vor knapp einem Jahr aus der Regionalliga Südwest vom FC Gießen für etwa 50.000 Euro ins Saarland gewechselt, in seinem ersten Halbjahr kam er nur vereinzelt zum Einsatz.

- Anzeige -
- Anzeige -

Eintracht Frankfurt: Stürmer dringend gesucht

Der Medizincheck soll noch in diesem Jahr erfolgen. Angeblich war auch der VfL Wolfsburg an dem gebürtigen Frankfurter interessiert.

Den Zuschlag erhielt nun aber wohl die Eintracht, die nach dem Ausfall von Nationalspieler Jonathan Burkardt auf Stürmersuche gegangen war.

Auch Ersatz Michy Batshuayi (Mittelfußbruch) ist noch länger verletzt, Transfer-Flop Elye Wahi soll den Champions-League-Teilnehmer verlassen.

- Anzeige -
imago images 1067394308Update
News

Bericht: Bayern-Duo soll vor Verlängerung stehen

  • 28.12.2025
  • 21:11 Uhr
Gewinner und Verlierer
News

Bundesliga: 5 Gewinner und 5 Verlierer der Hinrunde

  • 28.12.2025
  • 19:13 Uhr
Ailton im Einsatz bei einem Charity Match
News

"Sehr zufrieden": Ailton hat Torjägerkanone von 2004 zurück

  • 28.12.2025
  • 17:10 Uhr
imago images 1047725682
News

Eintracht Frankfurt nimmt Frankreich-Juwel erneut ins Visier

  • 27.12.2025
  • 22:32 Uhr
Wieder in Gladbach: Tomas Cvancara
News

Borussia Mönchengladbach: Sofortiger Leih-Abbruch - Cvancara kehrt zurück

  • 27.12.2025
  • 21:36 Uhr
imago images 1067941164
News

Fünf Bayern dabei: Topelf der Bundesliga-Hinrunde

  • 27.12.2025
  • 16:27 Uhr
Overath im August bei einem Heimspiel der Kölner
News

Overath: El Mala kann "ganz besonderer Spieler" werden

  • 27.12.2025
  • 06:22 Uhr
Die Fans der Eintracht in Barcelona
News

Eintracht-Boss schießt gegen die eigenen Fans

  • 26.12.2025
  • 14:23 Uhr
GER, 1.FBL SV Werder Bremen vs.1.FC Koeln 29.11.2025, wohninvest Weserstadion, Bremen, GER, 1.FBL SV Werder Bremen vs.1.FC Koeln im Bild picture shows Pyrotechnik. Feuer. Bengalos. Rauch. 1.FC Koel...
News

Köln ist Randalemeister der Saison 2024/25

  • 26.12.2025
  • 10:35 Uhr
Bruchhagen (l.) im Gespräch mit Sportvorstand Krösche
News

Bruchhagen warnt vor falschen Ansprüchen in Frankfurt

  • 26.12.2025
  • 06:42 Uhr