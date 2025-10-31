Anzeige
FC Augsburg: FCA-Fans enthüllen gegen Dortmund brisante Banner - Wagner reagiert nach dem Spiel

  • Aktualisiert: 01.11.2025
  • 09:49 Uhr
Im Bundesliga-Duell gegen den BVB holen die Fans des FC Augsburg zum Rundumschlag aus.

Rundumschlag der FCA-Fans! Am Freitagabend empfing der FC Augsburg in der Bundesliga Borussia Dortmund. Während der Partie haben die Heimfans gleich mehrere Spruchbänder ausgerollt und dabei ordentlich ausgeteilt – offenbar auch gegen Cheftrainer Sandro Wagner.

„Große Worte, keine Taten - wie lange wollt ihr noch warten?“, war in der WWK Arena zu lesen. "Imagewechsel vollbracht: Von der grauen Maus zur Schießbude der Liga", prangte ebenfalls in der Kurve.

Sandro Wagner zeigte sich nach dem Spiel überrascht, als er auf die Banner angesprochen wurde. Er sagte, er habe während des Spiels nichts davon mitbekommen: "Das ist natürlich schade, ich sehe jetzt nicht meinen Namen", betonte Wagner mit Blick auf die Banner, "aber grundsätzlich ist es schade, wenn die Zuschauer nicht zufrieden sind."

Zugleich lobte der angeschlagene FCA-Coach die Fans, nachdem sie das Team trotz der dritten Niederlage nacheinander ohne eigenes Tor mit Applaus aufgemuntert hatten. "Die Zuschauer haben schon ein gutes Gespür in Augsburg. Ich finde, dass sie schon gesehen haben, dass die Mannschaft Bock hat, dass sie füreinander kämpft."

Augsburg-Fans protestieren mit Spruchbändern

Die Augsburger stellen aktuell die schlechteste Abwehr der Bundesliga, kassierten in den ersten acht Ligaspielen bereits 20 Gegentore.

Dazu kommt: Unter Wagner gelangen in jenen acht Spielen nur sieben Punkte, die schlechteste Ausbeute seit der Spielzeit 2021/22. In der zurückliegenden Woche war zudem im DFB-Pokal gegen Zweitligist Bochum Endstation.

Doch damit nicht genug. "Personenkult und Marketingwahn. Das sind nicht unsere Werte", protestierten die Anhänger wohl auch gegen die Bosse und deren Entscheidungsfindung, Wagner im vergangenen Sommer als Coach zu installieren.

Aber auch die Spieler wurden nicht verschont. So war auf einem Banner zu lesen: "Sollen wir euch das Kämpfen beibringen? Niemand ist größer als der Verein."

