FC Augsburg: FCA-Fans enthüllen gegen Dortmund brisante Banner - Wagner reagiert nach dem Spiel

Im Bundesliga-Duell gegen den BVB holen die Fans des FC Augsburg zum Rundumschlag aus.

Rundumschlag der FCA-Fans! Am Freitagabend empfing der FC Augsburg in der Bundesliga Borussia Dortmund. Während der Partie haben die Heimfans gleich mehrere Spruchbänder ausgerollt und dabei ordentlich ausgeteilt – offenbar auch gegen Cheftrainer Sandro Wagner.

„Große Worte, keine Taten - wie lange wollt ihr noch warten?“, war in der WWK Arena zu lesen. "Imagewechsel vollbracht: Von der grauen Maus zur Schießbude der Liga", prangte ebenfalls in der Kurve.

Sandro Wagner zeigte sich nach dem Spiel überrascht, als er auf die Banner angesprochen wurde. Er sagte, er habe während des Spiels nichts davon mitbekommen: "Das ist natürlich schade, ich sehe jetzt nicht meinen Namen", betonte Wagner mit Blick auf die Banner, "aber grundsätzlich ist es schade, wenn die Zuschauer nicht zufrieden sind."