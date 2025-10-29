FC Augsburg vs. Borussia Dortmund live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Am 9. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Augsburg auf Borussia Dortmund. So verfolgt Ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.

Am 9. Spieltag der Bundesliga-Saison könnte Borussia Dortmund den FC Augsburg noch weiter in die Krise stürzen.

Der BVB, der sich im DFB-Pokal knapp gegen Eintracht Frankfurt durchsetzte, will seinen Platz in der Spitzengruppe mit einem Sieg manifestieren.

Gleichzeitig könnten die "Schwarz-Gelben" die Stimmung in Augsburg verschlimmern. Die Mannschaft von Sandro Wagner verlor nach dem 0:6 gegen RB Leipzig in der Liga auch im DFB-Pokal. Gegen den VfL Bochum flogen die Augsburger nach einem 0:1 raus.

Bei einer Niederlage gegen den BVB würde die Wagner-Truppe wohl endgültig im Abstiegskampf ankommen.

So verfolgt Ihr das Spiel im TV, im Joyn-Livestream und im Liveticker.