Augsburg gegen Hoffenheim wegen Vorfall im Gästeblock unterbrochen: "Gnadenloser Irrsinn"

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Simon Rolfes hat Gerüchten um ein Interesse des FC Liverpool an Florian Wirtz eine klare Absage erteilt. "An uns ist niemand herangetreten - und das braucht auch keiner", stellte er klar. Wirtz' Vater selbst schloss einen Wechsel vor der EM 2024 aus. Wirtz war in dieser Saison bisher in 15 Pflichtspielen an ebenso vielen Toren für Bayer Leverkusen beteiligt. © Thomas Frey