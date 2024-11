FC Bayern: Alphonso Davies mit Real Madrid einig? Berater schaltet sich ein

Rund um die Zukunft von Bayern-Verteidiger Alphonso Davies gibt es Verwirrung. So dementiert dessen Berater nur Medienberichte.

Bayern bei Davies zuversichtlich

Beim FC Bayern hofft man derweil auf eine Verlängerung des im kommenden Sommer auslaufenden Kontrakts – und ist sogar zuversichtlich.

"Die Zuversicht ist vorhanden. Mich stimmt positiv, was 'Phonzy' derzeit für einen Spaß hat. Die Spielweise kommt ihm entgegen, er fühlt sich wohl in München", erklärte Sportdirektor Christoph Freund in der zurückliegenden Woche.

Unter dem neuen Trainer Vincent Kompany blühte Davies, der bereits seit 2019 in München spielt, zuletzt wieder auf.