Arijon Ibrahimovic zieht es offenbar wieder nach Italien. Diversen Berichten zufolge will der FC Bayern München den 19-Jährigen erneut verleihen.

Arijon Ibrahimovic will sich erneut in der Serie A beweisen. Der Flügelspieler des FC Bayern München soll an Lazio Rom verliehen werden. Diversen Medienberichten zufolge steht der Deal kurz bevor.

Der 19-Jährige hatte bereits in der vergangenen Saison per Leihe in Italiens höchster Spielklasse gekickt, damals für Frosinone Calcio, wo er in 18 Pflichtspielen zwei Tore schoss und einen Treffer vorbereitete.

Für die Bayern blickt er in dieser Bundesliga-Saison auf lediglich einen Kurzeinsatz, ebenso wie im DFB-Pokal und in der Champions League. Sein Vertrag beim Rekordmeister läuft noch bis 2027.

Trotzdem ist ein vorzeitiger Abgang möglich. Wie Transferexperte Fabrizio Romano auf "X" schreibt, besitzt Lazio nach Ablauf der Leihe im Sommer eine zwischen acht und zehn Millionen Euro dotierte Kaufoption.

Wird diese gezogen, erhält Ibrahimovic angeblich einen Dreijahresvertrag bei den Römern.