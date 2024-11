FC Bayern bei Alphonso Davies in der Zwickmühle

Eigentlich galt der Abschied von Alphonso Davies vom FC Bayern München als beschlossene Sache. Doch die Renaissance des Außenverteidigers unter Vincent Kompany bringt den Rekordmeister in eine Zwickmühle.

von Carolin Blüchel

Wenn Uli Hoeneß auf einen Berater losgeht, ist das ein zuverlässiges Zeichen, dass etwas nicht nach dem Geschmack des Bayern-Patrons verläuft. Erinnert sei an dieser Stelle an die Piranha-Attacke auf David Alabas Agent Pini Zahavi, die 2021 mit einem ablösefreien Wechsel in Richtung Real Madrid endete.

Ein Szenario, das sich - Stand jetzt - im Sommer 2025 mit Alphonso Davies wiederholen wird. Der Vertrag des 23-Jährigen beim FC Bayern München läuft nach Saisonende aus. Wie einst bei Alaba klaffen die finanziellen Vorstellungen des Vereins und der Spielerseite meilenweit auseinander. Auch hier gilt der Berater als treibende Kraft.

Was Hoeneß davon hält, ließ er offenbar in einem Gespräch hinter den Kulissen verlautbaren. Nick Huoseh, Davies‘ Vertreter, "weiß nicht einmal, dass Luft im Ball ist", zitiert die "Sportbild" den Ehrenpräsidenten. Was Hoeneß so auf die Palme bringt, sind - wie könnte es anders sein - die Finanzen.

Je nach Medienbericht der vergangenen Monate soll Davies zwischen 16 und 20 Millionen Euro Jahresgehalt fordern. Zuzüglich eines Handgelds von 15 Millionen für die Vertragsunterschrift. Das entspricht vermutlich der Summe, die der Linksverteidiger bei einem Wechsel zu einem anderen Klub als Begrüßungs-Zuckerl erhalten würde. Zu viel für die Bayern.

Doch warum kocht die Personalie Davies eigentlich noch einmal hoch? War der Abschied doch eigentlich längst besiegelt, nachdem Davies im Frühjahr ein zweiwöchiges Ultimatum hatte verstreichen lassen.