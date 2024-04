FC Bayern: Alphonso Davies und die Sorge vor dem nächsten "Piranha-Szenario"

FC Bayern auf Trainersuche

Uli Hoeneß hatte es geahnt, was Xabi Alonso am Karfreitag bestätigte. Der Wunschtrainer des FC Bayern wird nach einer überaus erfolgreichen Saison mit drei Titelchancen noch ein Jahr bei Bayer Leverkusen bleiben. Für die Münchner geht die Suche weiter. ran zeigt, was für und gegen die übrigen Kandidaten spricht. © 2024 imago