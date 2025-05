FC Bayern: Bei Meisterfeier - Thomas Müller stichelt wegen Ibiza-Trip

Thomas Müller stichelt bei seinem letzten Auftritt auf dem Rathausbalkon gegen die Konkurrenz und verspricht den Bayern-Fans eine goldene Zukunft.

Thomas Müller sprach höchstpersönlich das Schlusswort zum Partymarathon des "FC Feiern" - ohne letzten Witz, aber mit einer deftigen verbalen Watschn für all die "Moralapostel" der Fußball-Republik. "Da sollten sich einige Mannschaften was abschneiden, wenn's auch mal 4:0 g'winnen wollen", rief die scheidende Klub-Ikone des FC Bayern vom Rathausbalkon am Münchner Marienplatz in Anspielung an den Wirbel um die "Ibiza-Affäre" und versicherte: "Ich mache mir um den FC Bayern keine Sorgen."

Diese Meisterschaft, meinte Müller, sei "nur der Startschuss" für erfolgreiche Jahre - auch ohne ihn, sein Abschied nach 25 Jahren sei "kein Problem, wir betreiben hier professionellen Spitzensport". Und zwar mit "jungem, dynamischem Blut" und Erben, "die wissen, was der FC Bayern wert ist", wie Müller meinte.

Um 14.40 Uhr betrat der 35-Jährige ein letztes Mal den Balkon am Marienplatz, wo er auch eine "schlechte Nachricht" verkündete: "Ich habe heute keinen Witz dabei." Am Ende seiner kurzen Rede vor 15.500 Fans rief er: "Merci, Servus, Bye, bye! Schaltet auch nächstes Jahr wieder ein, wenn die Bayern wieder am Rathausbalkon stehen!"

Dann ohne Müller. Wie es für ihn nach der Klub-WM weitergeht, ist offen. "Ich werde mir Zeit lassen, ich habe keinen Stress, aber trotzdem noch Lust, weiter Fußball zu spielen. Ich habe eine Liste, die arbeite ich ab. Das Gesamtpaket muss passen", sagte er nach dem 4:0 (1:0) bei der TSG Hoffenheim, das den Party-Marathon kurz unterbrach.