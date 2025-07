Die DFB-Frauen feiern zum Auftakt in die Europameisterschaft einen 2:0-Sieg. Erst spät sorgt Deutschlands Offensive dafür, dass klare Verhältnisse geschaffen werden. Von Justin Kraft Deutschland ist erfolgreich in die Europameisterschaft in der Schweiz gestartet. Zum Auftakt gelang den DFB-Frauen ein Sieg gegen Polen. Zwar war es ein hartes Stück Arbeit, nachdem gerade zu Beginn die Defensive hier und da etwas wackelte, doch in der zweiten Halbzeit drehten die Deutschen dann auf. Bitter ist, dass Christian Wück nun wohl auf Giulia Gwinn verzichten muss. Die Kapitänin wurde unter Tränen verletzt ausgewechselt – vermutlich wieder eine Knieverletzung. Das trübt den Auftaktsieg enorm. ran zeigt die Noten und Einzelkritiken der DFB-Stars im Duell mit Polen.

Ann-Katrin Berger Gute Präsenz in der wackligen Anfangsphase, wechselhaft in der Spieleröffnung. Pariert einige Abschlüsse von Pajor, die kommen allerdings auch nicht wirklich platziert. Pflichtaufgaben für die erfahrene Torhüterin. Starker Reflex wiederum in der 81. Minute gegen Pajors Kopfball, der zwar auch zentral, aber dafür sehr scharf aufs Tor kommt. ran-Note: 2

Externer Inhalt

Giulia Gwinn Spielt in der Anfangsphase keine große Rolle. Auch weil sie eher defensiv orientiert ist, statt wie gewohnt bis in die letzte Linie zu schieben. Defensiv mit ein paar ordentlichen Zweikämpfen, offensiv mit vielen sehr harmlosen Flanken. Muss kurz vor der Halbzeit verletzt raus. ran-Note: 3

Janina Minge Souveräner Auftritt der Wolfsburgerin, die von Beginn an versucht, den Rhythmus im Spielaufbau zu diktieren. Defensiv fällt sie weder positiv noch negativ besonders auf. So wie alle deutschen Defensivspielerinnen hat sie hin und wieder ihre Schwierigkeiten mit Pajor. Schlimmer Fehlpass in der 84. Minute, der aber nicht bestraft wird. ran-Note: 3

Rebecca Knaak Sieht in der ersten Halbzeit manches Mal nicht gut aus, wenn die Polinnen Tempo aufnehmen konnten, steigert sich dann aber. Mit dem Ball ist sie meist unauffällig. Ab und an versucht sie es mit langen Bällen, die aber meist keinerlei Gefahr erzeugen. ran-Note: 3

Sarai Linder Wird bereits nach wenigen Sekunden zweimal überspielt und von Polen als Schwachstelle ausgemacht. Im Vorwärtsgang unauffällig, ihre Flanken kommen viel zu unpräzise. Hat auch bei polnischen Kontern mit der Geschwindigkeit Probleme. Wirkt bis zum Schluss unsicher. ran-Note: 4

Elisa Senß Sehr ballsicher und mit guten Impulsen. Bereitet eine Brand-Chance vor (24.). Sie fordert viele Bälle und verteilt sie clever. In einer unsicheren deutschen Elf ist sie zunächst ein wichtiger Anker. Nicht die Spielerin mit den größten Highlights, aber vielleicht die wichtigste, um in einen guten Rhythmus zu kommen. Ein starker Auftritt. ran-Note: 2

Frauen-EM 2025: Auf diesen Kader setzt Bundestrainer Christian Wück 1 / 26 © Jan Huebner Frauen-EM 2025: Auf diesen Kader setzt Bundestrainer Christian Wück

Für die DFB-Frauen steht in diesem Sommer ein Highlight an. In der Schweiz kämpft das Team von Bundestrainer Christian Wück vom 2. bis 27. Juli um den EM-Titel. ran hat alle Spielerinnen im Überblick. © Fotostand Frauen-EM 2025: Auf diesen Kader setzt Bundestrainer Christian Wück

Wück setzt dabei auf elf Spielerinnen, die vor drei Jahren in England das EM-Finale erreichten. "Wir wollen mit einer Mischung aus Spielfreude, Begeisterung, Willen und Überzeugung agieren - dafür steht dieser Kader. Wenn uns das gelingt, kann es für uns sehr weit gehen", sagte Wück. Die DFB-Frauen spielen am 4. Juli gegen Polen, am 8. Juli gegen Dänemark und am 12. Juli gegen Schweden. © 2025 Getty Images Ann-Katrin Berger

Position: Tor

Verein: NY/NJ Gotham

Länderspiele: 22 © HMB-Media Stina Johannes

Position: Tor

Verein: Eintracht Frankfurt

Länderspiele: 3 © 2025 Getty Images Ena Mahmutovic

Position: Tor

Verein: FC Bayern München

Länderspiele: 1 © Fotostand Giulia Gwinn

Position: Abwehr

Verein: FC Bayern München

Länderspiele: 63 © HMB-Media Kathrin Hendrich

Position: Abwehr

Verein: VfL Wolfsburg

Länderspiele: 83 © 2025 Getty Images Franziska Kett

Position: Abwehr

Verein: FC Bayern München

Länderspiele: 3 © 2025 Getty Images Sophia Kleinherne

Position: Abwehr

Verein: Eintracht Frankfurt

Länderspiele: 34 © 2025 Getty Images Rebecca Knaak

Position: Abwehr

Verein: Manchester City

Länderspiele: 4 © 2025 Getty Images Sarai Linder

Position: Abwehr

Verein: VfL Wolfsburg

Länderspiele: 25 © 2024 Getty Images Janina Minge

Position: Abwehr

Verein: VfL Wolfsburg

Länderspiele: 21 © HMB-Media Carlotta Wamser

Position: Abwehr

Verein: Eintracht Frankfurt

Länderspiele: 2 © 2025 Getty Images Linda Dallmann

Position: Mittelfeld

Verein: FC Bayern München

Länderspiele: 67 © 2025 Getty Images Elisa Senß

Position: Mittelfeld

Verein: Eintracht Frankfurt

Länderspiele: 21 © 2025 Getty Images Sydney Lohmann

Position: Mittelfeld

Verein: FC Bayern München

Länderspiele: 39 © 2025 Getty Images Sjoeke Nüsken

Position: Mittelfeld

Verein: FC Chelsea

Länderspiele: 45 © 2025 Getty Images Sara Däbritz

Position: Mittelfeld

Verein: Olympique Lyon

Länderspiele: 108 © 2025 Getty Images Selina Cerci

Position: Angriff

Verein: TSG Hoffenheim

Länderspiele: 9 © HMB-Media Lea Schüller

Position: Angriff

Verein: FC Bayern München

Länderspiele: 75 © 2025 Getty Images Laura Freigang

Position: Angriff

Verein: Eintracht Frankfurt

Länderspiele: 39 © Jan Huebner Jule Brand

Position: Angriff

Verein: VfL Wolfsburg

Länderspiele: 60 © HMB-Media Cora Zicai

Position: Angriff

Verein: SC Freiburg

Länderspiele: 3 © 2025 Getty Images Giovanna Hoffmann

Position: Angriff

Verein: RB Leipzig

Länderspiele: 7 © Jan Huebner Klara Bühl

Position: Angriff

Verein: FC Bayern München

Länderspiele: 67 © 2024 Getty Images Auf Abruf

Alara Sehitler (im Bild), Rafaela Borggräfe, Gia Corley, Laura Dick, Vivien Endemann, Lisanne Gräwe, Maria Luisa Grohs, Paulina Krumbiegel, Shekiera Martinez, Felicitas Rauch und Pia-Sophie Wolter.

Sjoeke Nüsken In der ersten Halbzeit gelingt es ihr kaum, das Spiel an sich zu reißen. Während Senß den Spielaufbau übernimmt, schiebt sie meist weit nach vorn, wird dort aber kaum angespielt. Anfang der zweiten Halbzeit läuft sie sich gut frei, wird von Brand angespielt, aber ihr Abschluss wird zur Ecke geblockt (46.). Holt sich die Bälle in der Folge auch besser ab und taucht offensiv häufiger gefährlich auf. In der 62. Minute scheitert sie aus sehr kurzer Distanz mit dem Kopf am 2:0, kurz darauf schickt sie Bühl in die Tiefe (63.). Starkes Tackling in der Schlussphase gegen Pajor (83.). ran-Note: 3

Jule Brand Sehr unsauber zu Beginn. Die eine oder andere Flanke fliegt eher ins Seitenaus als in die Nähe einer Mitspielerin. Guter Abschluss in der 24. Minute. Bleibt sonst lange blass. Dann mit starkem Auftakt in die zweite Halbzeit, als sie mehrere Gegenspielerinnen ausdribbelt und auf Nüsken querlegt (46.). Offenbar die Initialzündung: Kurz darauf hämmert sie den Ball sehenswert zum 1:0 in den Winkel (52.). Auch beim 2:0 hat sie ihre Beine im Spiel, denn Schüllers Kopfball bereitet sie per Flanke vor (66.). ran-Note: 2

Linda Dallmann Deutet in der ersten Halbzeit ihr Können in zwei, drei Szenen an, als sie sich auf engem Raum behauptet. Wird von Polen allerdings gut aus dem Spiel genommen, weshalb sie zu selten in ihre Aktionen kommt. Ihre beste Szene hat sie, als sie sich im linken Halbraum freiläuft und anschließend Schüller bedient. Es bleibt insgesamt dennoch ein schwieriges Spiel für sie und so nimmt Wück sie nach knapp 70 Minuten auch vom Feld. ran-Note: 4

Klara Bühl Hat den ersten guten Abschluss der Deutschen, als sie sich gegen zwei Polinnen durchsetzt und mit links leicht verzieht (8.). Leidet anschließend darunter, dass sie kaum Unterstützung von Linder bekommt. Außerdem spielt Deutschland häufig über den rechten Flügel. In der zweiten Halbzeit wird sie häufiger von Linder unterstützt und hat direkt mehr starke Dribblings und auch mehr Platz für ihre gefährlichen Läufe. Scheitert nur an einer Torbeteiligung, weil Schüller und Nüsken ihre Kopfbälle nicht aufs Tor bringen. ran-Note: 2

Lea Schüller Wird in der ersten Halbzeit oft mit Flanken gesucht, aber nicht gefunden. So fehlt ihr die Anbindung. Erst kurz vor der Halbzeit wird sie auch mal durch eine gute Kurzpasskombination freigespielt, aber der Ball rutscht ihr leicht über den Fuß. Im zweiten Durchgang finden die Flanken sie etwas häufiger. Zunächst scheitert sie noch per Kopf aus kurzer Distanz, dann nickt sie eine Brand-Flanke aber souverän zum 2:0 ein (66.). ran-Note: 2

