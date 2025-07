Bei einem Fußball-Camp des FC Bayern kommt es zu einem traurigen Vorfall: Ein Trainer bricht auf dem Platz zusammen und stirbt.

Traurige Nachrichten vom FC Bayern. Bei einem Fußball-Camp des Rekordmeisters im sächsischen Riesa ist ein Trainer in der Mittagspause auf dem Platz zusammengebrochen und wenig später im Krankenhaus gestorben.

119 Kinder und Jugendliche aus der Umgebung freuten sich auf fünf Tage Training mit den Bayern-Coaches, doch daraus wurde nichts. Ein Honorartrainer aus Afghanistan brach auf dem Rasen vor der Feralpi-Arena zusammen. Zwar waren Rettungskräfte schnell vor Ort, dennoch kam für den Mann jede Hilfe zu spät.

Zuerst hatten die "Sächsiche Zeitung" und "TAG24" darüber berichtet.

"Wir alle sind bestürzt und schockiert über den tragischen Vorfall während unseres FC Bayern Campus Trainings in Riesa. Für solch eine Situation gibt es keine Worte, unsere Gedanken und unser tiefstes Beileid gelten der Familie, den Angehörigen und Freunden", schrieb der Rekordmeiste in einer Mail an die Eltern.