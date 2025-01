"Mein Geduldsfaden ist lang, auch wenn es nicht meine Stärke ist. Ich will für den FC Bayern die beste Entscheidung in Hinblick auf die Zukunft fällen."

"Grundsätzlich ist Geduld keine Qualität von mir. Wir lesen, was geschrieben wird. Wir versuchen einen Vertrag zu finalisieren, der für alle gut ist. Es gibt verschiedene Standpunkte und jede Seite versucht sich anzunähern. Es gibt gute offene Gespräche, aber da gehört auch eine Diskussion dazu. Das ist legitim", antwortete Bayerns Sportvorstand auf der Pressekonferenz am Freitag:

Eberl wird also noch Geduld benötigen, er feilscht auch angesichst der Sparvorgaben aus dem Aufsichtsrat um jede Million. "Meine Antwort ist ganz simpel: Das Leben ist kein Konjunktiv", sagte er knapp zu den Verhandlungen: "Wenn Entscheidungen getroffen sind, können wir gerne drüber reden, aber nicht: Was wäre, wenn?!"

Der Nationalspieler steht laut eines Berichts der "Sport Bild" vor der Verlängerung - und das bereits in Kürze. Demnach soll Musiala in die Kategorie von Topverdiener Harry Kane aufsteigen und eine satte Gehaltserhöhung kassieren. Also insgesamt rund 24 bis 25 Millionen Euro jährlich.

FCB-Boss Dreesen rechnet mit baldigen Ergebnissen

FCB-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sagte beim Neujahrsempfang der DFL am Donnerstag in Frankfurt, dass man bei beiden Personalien nach wie vor "in guten Gesprächen" sei und "in den kommenden Wochen" Ergebnisse präsentieren werde.

Zumindest bei Davies drängt auch langsam die Zeit, denn sein Vertrag äuft am Saisonende aus.

Zumal an der Säbener Straße allen bewusst ist, dass er und Musiala eng befreundet sind und beide gerne weiterhin miteinander spielen wollen.

Entscheidend wird dies allerdings nicht sein. In erster Linie geht es ums Geld - jedenfalls bei Davies.