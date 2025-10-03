Anzeige

Wie es in dem vorigen Bericht weiter heißt, wisse Upamecano um seine gute Verhandlungsposition und sei trotz der weiter voranschreitenden Sparpolitik des Rekordmeisters wohl zu keinen Einschnitten bereit. Inwieweit die Münchner auf derartige Forderungen von der Spieler-Seite eingehen würden, bleibt fraglich. In Sachen Grundgehalt seien die beiden Parteien aber wohl schon "sehr weit".

FC Bayern: Eberl will Upamecano unbedingt halten Ein zeitnaher Abschluss sei jedoch nicht in Sicht - weder bei Upamecano noch bei anderen Bayern-Stars mit 2026 endenden Verträgen wie u.a. Manuel Neuer oder Serge Gnabry. "Demnächst gibt es nichts zu verkünden. Wir machen das in aller Ruhe und Gelassenheit. Wir haben klar unsere Vorstellungen. Wir werden natürlich alle drei Tage medial gefragt, das ist auch legitim. Aber wir werden es ganz in Ruhe im Hintergrund machen und werden es dann verkünden, wenn es zu verkünden ist", betonte Sportvorstand Max Eberl bei "Sky".

