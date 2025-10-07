Anzeige

Darum war die Gründung der Hall of Fame so sinnvoll Die gelungene Veranstaltung, in der in den großen Momenten der deutschen Fußball-Geschichte geschwelgt wurde, machte einmal mehr deutlich, wie sinnvoll die Gründung der mittlerweile auf 53 Männer und Frauen angewachsenen Hall of Fame vor sieben Jahren war. Den Fans als auch den ehemaligen Stars tut es sichtbar gut, sich in Zeiten der anhaltenden Globalisierung mit Investoren aus Schurkenstaaten, explodierenden Gehältern sowie Ablösesummen und einer zunehmenden Entfremdung an große Lagerfeuer-Momente zu erinnern.

Lahm erinnert an Schweinsteigers Heldentaten im WM-Finale So wie es Philipp Lahm in seiner Laudatio tat, als er die heldenhafte Leistung des am Ende blutüberströmten Schweinsteiger im WM-Finale 2014 gegen Argentinien würdigte.

"Es gab einen Moment, in dem jeder und jede Deutsche Bastian Schweinsteiger sein wollte. Das Finale in Rio", sagte der damalige DFB-Kapitän über seinen langjährigen Teamkollegen seit der Bayern-Jugend. Und weiter: "Du warst der Fels in der Brandung. Du warst ein Spieler, in dem sich Deutschland wiedererkannt hat und an den es sich immer erinnern wird." Ähnlich eindrückliche und unvergessene Erinnerungen haben vor allem die Zeitzeugen an sporthistorische Ereignisse wie die anderen drei deutschen WM-Triumphe 1954, 1974 und 1990, die drei EM-Erfolge 1972, 1980 und 1996, Champions-League-Siege oder dramatische Meisterschafts- und Abstiegsentscheidungen in der Bundesliga.

