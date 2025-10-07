Anzeige
BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF RAN.DE UND JOYN

FC Bayern: Topstar von Juventus Turin will wohl nach München wechseln - auch Effzeh-Youngster wohl im Fokus

  • Veröffentlicht: 07.10.2025
  • 23:22 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern München schaut sich nach neuen Verstärkungen um. Wie die "Sport Bild" berichtet, könnte ein Juventus-Star nach München kommen.

Laufen die nächsten Transferbemühungen beim FC Bayern reibungsloser als die im vergangenen Sommer? Offenbar beginnen die konkreten Planungen sehr früh.

Wie die "Sport Bild" berichtet, soll es Kontakt zu Juve-Stürmer Dusan Vlahovic geben. Demnach soll der 25-Jährige selbst interessiert an einem Wechsel sein.

Die "Bild" bestätigt, dass sich die Münchner intensiv mit dem serbischen Torjäger beschäftigen. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, er wäre damit ablösefrei.

Laut dem Bericht verdient Vlahovic aktuell neun Millionen Euro pro Jahr bei Juve.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Anzeige

Das ist aber laut "Bild" nicht alles. Sportvorstand Max Eberl soll auch versuchen, Innenverteidiger Marc Guehi von Crystal Palace und Offensiv-Talent Said El Mala vom 1. FC Köln 2026 zum FCB zu lotsen. Einen Kontakt zu U21-Nationalspieler El Mala soll es noch nicht geben.

Mehr News und Videos
Urs Meier
News

Handspiel bei SGE vs. FCB: "Das musst du im Blick haben"

  • 08.10.2025
  • 00:24 Uhr

Champions League: Bayern-Frauen gehen unter - die Netzreaktionen

  • Video
  • 01:17 Min
  • Ab 0
imago images 1066628870
News

Bayern-Dilemma: Upamecano fordert wohl Mega-Handgeld

  • 07.10.2025
  • 23:38 Uhr
Schlotterbeck KovacUpdate
News

Bericht: Schlotterbeck-Deal stockt wegen Mega-Forderung

  • 07.10.2025
  • 23:31 Uhr

Bundesliga: Victor Boniface verwirrt seine Fans auf Instagram

  • Video
  • 01:20 Min
  • Ab 0

Hall of Fame: Lahm mit ergreifender Laudatio für Bastian Schweinsteiger

  • Video
  • 02:15 Min
  • Ab 0

Hall of Fame: Bastian Schweinsteiger kämpft mit den Tränen

  • Video
  • 01:18 Min
  • Ab 0
2239075398
News

FC Bayern und BVB kämpfen wohl um Köln-Shootingstar

  • 07.10.2025
  • 15:54 Uhr
Harry Kane 9 (FC Bayern Muenchen) mit Schlussjubel bei den Fans, Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern Muenchen, DFL, Bundesliga, Saison 2025 2026, Deutsche Bank Park, Hinrunde, 6. Spieltag, 04.10.2025...
News

Kane spricht über seine Zukunft: "Bereit für ehrlichen Austausch"

  • 07.10.2025
  • 15:44 Uhr
v.li.: Torschütze Said El Mala (Köln, 13), Jan Uwe Thielmann (Köln, 29), Jakub Kaminski (Köln, 16), Spieler vom 1. FC Köln, jubeln über das Tor zum 0:1, Jubel, Torjubel, Torerfolg, celebrate the go...
News

Mit ihm will Köln ein Trauma besiegen

  • 07.10.2025
  • 14:28 Uhr