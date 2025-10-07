Der FC Bayern München schaut sich nach neuen Verstärkungen um. Wie die "Sport Bild" berichtet, könnte ein Juventus-Star nach München kommen.

Laufen die nächsten Transferbemühungen beim FC Bayern reibungsloser als die im vergangenen Sommer? Offenbar beginnen die konkreten Planungen sehr früh.

Wie die "Sport Bild" berichtet, soll es Kontakt zu Juve-Stürmer Dusan Vlahovic geben. Demnach soll der 25-Jährige selbst interessiert an einem Wechsel sein.

Die "Bild" bestätigt, dass sich die Münchner intensiv mit dem serbischen Torjäger beschäftigen. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, er wäre damit ablösefrei.

Laut dem Bericht verdient Vlahovic aktuell neun Millionen Euro pro Jahr bei Juve.