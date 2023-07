FC Bayern: Die größten Knackpunkte der Asien-Reise

Federico Chiesa (Juventus Turin)

Wildert der FC Bayern München bei Juventus Turin? Die "Gazzetta dello Sport" will erfahren haben, dass die Münchner einer von vier europäischen Top-Klubs sind, die ein konkretes Interesse an Federico Chiesa haben. Dem Bericht zufolge konkurriert der deutsche Rekordmeister mit dem FC Liverpool, Newcastle United und Paris St. Germain um die Dienste des Flügelspielers. Der Italiener wechselte bereits 2020 auf Leihbasis vom AC Florenz zur alten Dame, bevor er im Sommer 2022 für eine kolportierte Ablösesumme von 42,5 Millionen Euro fest verpflichtet wurde. In Turin soll der 25-Jährige noch einen Vertrag bis 2025 haben. Für Juve kam er in der abgelaufenen Saison nach einem Kreuzbandriss nur in 33 Pflichtspielen zum Einsatz. In knapp 1500 Spielminuten erzielte er vier Tore und bereitete sechs Treffer vor. Sein Marktwert wird auf 40 Millionen Euro geschätzt. Mit der italienischen Nationalmannschaft erreichte er in der Endrunde der Nations League den dritten Platz. © IMAGO