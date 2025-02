Anzeige

FC Bayern: Hoeneß-Aussagen ein Rohrkrepierer Denn das Ballyhoo um Leverkusens Juwel Florian Wirtz ist letztendlich ein Rohrkrepierer. Was Hoeneß auch selbst einsah, da er nach seinem verbalisierten Traum eines Wirtz-Wechsels zum FC Bayern und einer "Wusiala"-Zusammenführung die Wahrscheinlichkeit in der "Bild" selbst auf überschaubare zehn Prozent bezifferte. Dass Sportvorstand Max Eberl dann auch noch öffentlich erklärte, "es gehört sich einfach nicht – gerade vor so einem Spiel – jetzt so eine Thematik aufzumachen. Das muss auch nicht sein", ist kommunikativ mindestens unglücklich. Und lässt daher tief blicken. Doch die Hoeneß-Rechnung ist kein Understatement, vielmehr kommt das der Wahrheit sehr nah.

FC Bayern: Andere Realität als im Hoeneß-Traum Denn die Bayern-Realität ist eine ganz andere als im Hoeneß-Traum. Die hatte der Bayern-Patriarch sogar selbst verkündet, als er im Sommer 2024 meinte, der FCB habe keinen Geldscheißer. Und daher muss es nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich laufen. Gleichzeitig will Hoeneß aber auch, dass in den Verhandlungen wieder mehr "Mia san Mia" zum Tragen kommt. Sportvorstand Max Eberl weiß, dass er unter Beobachtung steht, dass nicht nur Hoeneß ihm auf die Finger schaut, sondern auch der Aufsichtsrat. Eberl muss liefern. In diesem Fall bedeutet das: Einnahmen reinholen, damit überhaupt erst neue Spieler geholt werden können. Parallel dazu stehen allerdings teure Vertragsverlängerungen an, wie bei den Topstars Joshua Kimmich oder Jamal Musiala. Andere teure Spieler wie Serge Gnabry, Leon Goretzka oder Leroy Sane könnten gehen, wollen aber nicht. Ein Teufelskreis.

FC Bayern: Wirtz nicht zu stemmen Soll heißen: Ein Spieler wie Wirtz ist mit seinem Marktwert in Höhe von 140 Millionen Euro für die Bayern aktuell nicht zu stemmen. Deshalb kommen die Bayern-Sprüche in Leverkusen auch nur als laues Lüftchen an. Das Bayern-Interesse "interessiert mich überhaupt nicht. Das ist nichts, was uns tangiert", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: "Als ich mit zehn Jahren den kicker gelesen habe, haben die Bayern das schon gemacht vor Spielen, von daher ist das vielleicht keine neue Taktik.“

Hinzu kommt, dass Bayer auf einem guten Weg ist, den Vertrag mit Wirtz vorzeitig um ein Jahr bis 2028 zu verlängern. Dann soll es ab 2026 eine Ausstiegsklausel geben, deren Höhe aktuell noch der Knackpunkt sein soll. So oder so: Wirtz wird den Verein über kurz oder lang verlassen. Und neben den Bayern haben sich auch längst internationale Schwergewichte wie Real Madrid oder Manchester City in Stellung gebracht.

FC Bayern steht City und Co. "in nichts nach" Für Nowotny ist aber klar, dass die Bayern nichts von ihrer Strahlkraft eingebüßt haben. "Bayern München ist immer noch die Nummer eins in Deutschland. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Der FC Bayern steht den Klubs in nichts nach und hat theoretisch ähnlich große Chancen, wenn Wirtz wechseln möchte", sagte er. Die würden sich parallel zur Länge des Wirtz-Verbleibs in Leverkusen erhöhen. Doch es kann auch schnell gehen. Sollte es zu keiner Vertragsverlängerung kommen, soll Wirtz angeblich sogar schon im kommenden Sommer verkauft werden, weil er dann eine Ablöse von rund 150 Millionen Euro generieren könnte. Definitiv deutlich mehr als danach, da der Vertrag nur noch bis 2027 läuft.