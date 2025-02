Max Eberl hat Kritik an den Aussagen von Uli Hoeneß geäußert. Der baggerte öffentlich an Florian Wirtz, der Sportvorstand versucht nun, die Wogen zu glätten.

Für die Träumereien von Uli Hoeneß haben sie in Leverkusen nur wenig übrig. Florian Wirtz im Bayern-Trikot? "Das sind Träume von ihm, nicht von mir. Ich freue mich, wenn Uli H. träumt", sagte Bayers Klub-Boss Fernando Carro zuletzt - und lächelte die Charmeoffensive aus München damit kurz vor dem wegweisenden Bundesliga-Gipfeltreffen am Samstag süffisant weg.

Bayern-Chef Dreesen erklärt Situation

Angesprochen auf die Träume von Hoeneß erklärte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen: "Der Uli hat das ja ohne einen Zeithorizont gesagt" - um dann deutlich zu machen, dass Wirtz perfekt ins Anforderungsprofil der Münchner passt. Der Jungstar sei "einer der besten deutschen Spieler – und Sie wissen ja, wie wir das in den vergangenen Jahren gehandhabt haben: Wir wollen, dass die besten Spieler bei uns sind.

Und deswegen hat Uli sicherlich recht." Hoeneß, der die Chancen für einen Wirtz-Transfer im Sommer in der Bild-Zeitung nur auf zehn Prozent bezifferte, hatte bei seinen Ausführungen auch das perfekte Zusammenspiel von Wirtz mit dem Bayern-Juwel Jamal Musiala in der DFB-Elf vorgebracht. Die Zaubereien von "Wusiala" seien "genau das, was wir in Zukunft sehen wollen", der Klub könne dann "noch ruhiger in die Zukunft schauen".

In unmittelbarer Zukunft stehen sich die Kumpels aber als Konkurrenten gegenüber. Wirtz soll dabei im Liga-Kracher, in dem die Werkself aufgrund von acht Zählern Rückstand zum Siegen verdammt ist, wieder eine entscheidende Rolle für die Leverkusener spielen, nachdem er am vergangenen Wochenende in Wolfsburg (0:0) der Rotation von Trainer Xabi Alonso zum Opfer gefallen war - und den Rückschlag im Titelkampf trotz eines schwungvollen Joker-Einsatzes nicht mehr verhindern konnte.