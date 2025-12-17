Bundesliga live in sat.1, auf ran.de uind joyn
FC Bayern - Harry Kane adelt FCB-Star und verrät Lieblingstor: "Bester Spieler, den wir im Team haben"
- Veröffentlicht: 17.12.2025
- 18:49 Uhr
Bayern-Star Harry Kane hat sich zu den Comebacks von zwei Stars des FC Bayern geäußert und sprach über sein Lieblings-Tor.
Bei FC Bayern München fiebern Verantwortliche, Spieler und Fans dem Comeback von Jamal Musiala entgegen.
Der Star des Rekordmeisters erlitt bei der FIFA Klub-WM im Sommer 2025 in den USA einen Wadenbeinbruch und dürfte demnächst seine Rückkehr in den Spielbetrieb feiern.
Zu denjenigen, die der Rückkehr des deutschen Nationalspielers entgegenfiebern, zählt natürlich auch dessen Mannschaftskollege Harry Kane.
"Es ist schön, dass er zurück ist. Noch vor seiner ersten Verletzung zum Ende der vergangenen Saison habe ich oft darüber nachgedacht, dass er der beste Spieler ist, den wir im Team haben", sagte Kane bei "Sky" über Musiala, "ähnlich ist es bei Alphonso Davies. Es fühlt sich an, als hätten wir zwei wertvolle Neuzugänge verpflichtet. Ich freue mich sehr, dass beide zurück sind".
Harry Kane über Lieblingstor: "Gab großen Hype um dieses Spiel"
Auch zu seinem bisherigen Lieblingstor im Kalenderjahr hat der Kapitän der englischen Nationalmannschaft eine klare Meinung.
"Ein Tor, das ich wirklich geliebt habe, war das erste Tor in der K.o.-Runde der Champions League gegen Leverkusen in der Allianz Arena", sagte der Münchner Stürmer-Star, "ich glaube, es gab einen großen Hype um dieses Spiel, ein großes K.o.-Spiel gegen unseren schärfsten Rivalen in Deutschland zu der Zeit".
FC Bayern zu müde? Joshua Kimmich findet klare Worte
Kane ergänzt: "Die Atmosphäre war zu Beginn des Spiels richtig laut, diese Art von Kopfball, der Adrenalinschub ging durch die Decke, also ja, das ist mit Sicherheit einer meiner Favoriten in diesem Jahr."
Letztlich setzten sich die Münchner gegen Leverkusen schon im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse klar mit 3:0 durch und gewannen später auch in der BayArena mit 2:0 gegen die "Werkself".