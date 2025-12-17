Bayern-Star Harry Kane hat sich zu den Comebacks von zwei Stars des FC Bayern geäußert und sprach über sein Lieblings-Tor.

Bei FC Bayern München fiebern Verantwortliche, Spieler und Fans dem Comeback von Jamal Musiala entgegen.

Der Star des Rekordmeisters erlitt bei der FIFA Klub-WM im Sommer 2025 in den USA einen Wadenbeinbruch und dürfte demnächst seine Rückkehr in den Spielbetrieb feiern.

Zu denjenigen, die der Rückkehr des deutschen Nationalspielers entgegenfiebern, zählt natürlich auch dessen Mannschaftskollege Harry Kane.

"Es ist schön, dass er zurück ist. Noch vor seiner ersten Verletzung zum Ende der vergangenen Saison habe ich oft darüber nachgedacht, dass er der beste Spieler ist, den wir im Team haben", sagte Kane bei "Sky" über Musiala, "ähnlich ist es bei Alphonso Davies. Es fühlt sich an, als hätten wir zwei wertvolle Neuzugänge verpflichtet. Ich freue mich sehr, dass beide zurück sind".