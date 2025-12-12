- Anzeige -
Bundesliga live in sat. 1 und Joyn

Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach live: Bundesliga im Free-TV auf SAT.1 und im Stream auf Joyn

  • Aktualisiert: 17.12.2025
  • 14:27 Uhr
  • ran.de

Borussia Dortmund empfängt am 15. Spieltag der Bundesliga-Saison Borussia Mönchengladbach. Das Freitagabendspiel läuft im Free-TV in SAT. 1 und im kostenlosen Joyn-Stream.

Kurz vor Weihnachten kommt es am 15. Spieltag der Bundesliga zum Duell zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Die beiden Traditionsklubs treffen am 19. Dezember um 20:30 Uhr (live in SAT.1 und im Joyn-Livestream) aufeinander.

Der BVB möchte ein unter dem Strich relativ stabiles Jahr gut zu Ende bringen. Die "Schwarz-Gelben" konnten in der Hinrunde zwar nicht mit dem FC Bayern München Schritt halten, sind im Kampf um die Champions-League-Plätze aber voll mit dabei.

Gladbach gehört nach einem desaströsen Saisonstart inzwischen zu den formstärksten Teams der Bundesliga und hat den Sprung vom Tabellenkeller ins Mittelfeld geschafft.

Serhou Guirassy (Dortmund 9) jubelt nach dem Tor zum 1:0 03.05.2025 Fussball Borussia Dortmund vs VfL Wolfsburg , Signal Iduna Park, Dortmund, DFB DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS...

Hier kostenlos streamen: Dortmund vs. Gladbach am 19. Dezember auf Joyn

Das Bundesliga-Duell zwischen Dortmund und Gladbach live auf Joyn streamen.

Dortmund gegen Gladbach zählt zu den prestigeträchtigsten Traditions-Duellen der Bundesliga. Beide Teams treffen zum 133. Mal im Rahmen eines Pflichtspiels aufeinander. Im direkten Vergleich führt Dortmund mit 60 Siegen, 36 Remis und 36 Niederlagen.

Der letzte Sieg der Gladbacher stammt aus dem November 2022. In Dortmund warten die Fohlen seit 2014 auf einen Sieg.

Die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Joyn

Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?

Bundesliga live: Läuft die Partie Dortmund - Gladbach im Free-TV?

Ja. Das Duell zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach wird live und in voller Länge im Free-TV in SAT. 1 gezeigt. Die Vorbereichtserstattung beginnt bereits um 19:50 Uhr, ehe ab 20:30 Uhr der Ball rollt.

Nach dem Spiel bleibt ausreichend Zeit zur Analyse und für Interviews, ehe die Übertragung um 23:35 Uhr enden wird.

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach live?

Die Partie BVB vs. Gladbach wird live und in voller Länge im Joyn-Stream gezeigt. Dieser ist wie gewohnt kostenfrei abrufbar. Auch die Vor- und Nachberichte sind im Livestream zu sehen.

Gladbach gastiert beim BVB: Wo gibt's heute einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?

Einen Ticker zu Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels

