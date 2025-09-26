BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF JOYN UND IM STREAM AUF RAN.DE
FC Bayern: Wiesn-Heimspiel gegen Werder - Harry Kane und München lassen Werder Bremen keine Chance
- Aktualisiert: 26.09.2025
- 22:53 Uhr
- SID
Die Bayern rollen weiter und auch Harry Kane trifft erneut. Der FCB feiert gegen Werder Bremen einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg und untermauert seine starke Form.
Harry Kane hüpfte nach seinem historischen Doppelpack ausgelassen vor der bebenden Südkurve. Angeführt vom seinem Torjäger untermauerte Rekordmeister Bayern München seine starke Frühform und verbreitete bei seinem vorerst letzten Wiesn-Heimspiel Festtagsstimmung.
Gegen Werder Bremen gewann das Team von Trainer Vincent Kompany locker-souverän 4:0 (2:0) und holte im achten Pflichtspiel der Saison den achten Sieg. Stürmerstar Kane erzielte dabei seine Treffer 99 und 100 im Bayern-Trikot und stellte einen Europarekord auf.
Schneller als der Engländer hatte seit 2000 kein anderer Profi in den Top-Ligen die eindrucksvolle Marke erreicht: Kane brauchte lediglich 104 Einsätze.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Nach dem Führungstreffer durch den starken Flügelstürmer Luis Díaz (22.) traf er per Foulelfmeter (45.) und nach einem Konter und Díaz-Vorlage erneut (65.). Den Schlusspunkt setzte Konrad Laimer (87.).
Im beigen Sondertrikot mit grünen Akzenten lief der Tabellenführer im vorerst letzten Wiesn-Heimspiel auf. Bis mindestens 2030 wird es während der Oktoberfestzeit eine Länderspielpause geben. Immerhin sportlich ist der Verlust der Wiesn-Spiele verkraftbar: In den vorangegangenen zehn Heimspielen während des Oktoberfests waren lediglich fünf Siege gelungen.
Joshua Kimmich zu Beginn erneut auf der Bank
Entsprechend mahnte Kompany trotz des besten Saisonstarts der Bundesliga-Geschichte zur Vorsicht. "Man kann nie sicher sein - und das ist auch das Schöne am Fußball", sagte der 39-Jährige über einen möglichen Leistungsabfall wie zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison.
- FC Bayern München vs. Werder Bremen - Noten: Harry Kane erneut Bayerns Bester, auch Tom Bischof überzeugt
- Erneuter Trikot-Protest der FCB-Fans im Spiel gegen Werder Bremen
- Neuer Rekord für Harry Kane - Bayern-Star macht die 100 voll
Wie schon beim 4:1-Auswärtserfolg bei der TSG Hoffenheim saß Joshua Kimmich zunächst nur auf der Bank, nachdem er zwei Tage im Training gefehlt hatte. "Er war leicht erkrankt, aber er ist jetzt wieder fit", erklärte Kompany bei Sky. Tom Bischof ersetzte Kimmich, in der Offensive kehrten Serge Gnabry und Michael Olise zurück.
Werder-Coach Horst Steffen musste kurzfristig auf Stammkeeper Mio Backhaus verzichten, ihn ersetzte Karl Hein. Den estnischen Bundesliga-Debütanten "habe ich gedrückt, ihm viel Glück gewünscht", sagte Steffen: "Der kann schon halten."
Das musste Hein bereits früh beweisen, der Rekordmeister startete druckvoll. Doch Kane schoss vorbei (3.) und scheiterte kurz darauf am Werder-Keeper (5.). Danach flachten die Offensivbemühungen ab.
Externer Inhalt
Jubiläum für Leon Goretzka und Joshua Kimmich
Es half ein zweiter Ball nach einer Ecke: Eine Hereingabe von Olise verlängerte Jonathan Tah mit der Hacke an das Knie von Díaz - der Ball kullerte ins Tor.
Danach wurde es vor allem über Kane gefährlich. Abermals Keeper Hein (26.) und Verteidiger Friedl (39.) retteten für den Außenseiter. Wenig später brachte Friedl den Stürmerstar im Strafraum zu Fall.
Den fälligen Foulelfmeter, seinen 18. in der Bundesliga, verwandelte Kane sicher rechts unten (45.).
Nach einem Gegenstoß verwertete Kane die sehenswerte Vorarbeit von Díaz und erzielte seinen 100. Pflichtspieltreffer für die Bayern.
Auch Leon Goretzka und der in der 61. Minute eingewechselte Kimmich hatten Grund zur Freude: Die beiden Nationalspieler liefen zum 300. Mal in der Bundesliga auf.
Auch interessant: FC Bayern München: Aleksandar Pavlovic im Fokus von Manchester City und Pep Guardiola? - News und Gerüchte