Die Bayern rollen weiter und auch Harry Kane trifft erneut. Der FCB feiert gegen Werder Bremen einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg und untermauert seine starke Form. Harry Kane hüpfte nach seinem historischen Doppelpack ausgelassen vor der bebenden Südkurve. Angeführt vom seinem Torjäger untermauerte Rekordmeister Bayern München seine starke Frühform und verbreitete bei seinem vorerst letzten Wiesn-Heimspiel Festtagsstimmung. Tom Bischof: Auf Kimmichs Spuren! Der Youngster überzeugt beim Startelfdebüt Gegen Werder Bremen gewann das Team von Trainer Vincent Kompany locker-souverän 4:0 (2:0) und holte im achten Pflichtspiel der Saison den achten Sieg. Stürmerstar Kane erzielte dabei seine Treffer 99 und 100 im Bayern-Trikot und stellte einen Europarekord auf. Schneller als der Engländer hatte seit 2000 kein anderer Profi in den Top-Ligen die eindrucksvolle Marke erreicht: Kane brauchte lediglich 104 Einsätze.

Nach dem Führungstreffer durch den starken Flügelstürmer Luis Díaz (22.) traf er per Foulelfmeter (45.) und nach einem Konter und Díaz-Vorlage erneut (65.). Den Schlusspunkt setzte Konrad Laimer (87.). Im beigen Sondertrikot mit grünen Akzenten lief der Tabellenführer im vorerst letzten Wiesn-Heimspiel auf. Bis mindestens 2030 wird es während der Oktoberfestzeit eine Länderspielpause geben. Immerhin sportlich ist der Verlust der Wiesn-Spiele verkraftbar: In den vorangegangenen zehn Heimspielen während des Oktoberfests waren lediglich fünf Siege gelungen.

