Anzeige
BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF JOYN UND IM STREAM AUF RAN.DE

FC Bayern: Wiesn-Heimspiel gegen Werder - Harry Kane und München lassen Werder Bremen keine Chance

  • Aktualisiert: 26.09.2025
  • 22:53 Uhr
  • SID

Die Bayern rollen weiter und auch Harry Kane trifft erneut. Der FCB feiert gegen Werder Bremen einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg und untermauert seine starke Form.

Harry Kane hüpfte nach seinem historischen Doppelpack ausgelassen vor der bebenden Südkurve. Angeführt vom seinem Torjäger untermauerte Rekordmeister Bayern München seine starke Frühform und verbreitete bei seinem vorerst letzten Wiesn-Heimspiel Festtagsstimmung.

Gegen Werder Bremen gewann das Team von Trainer Vincent Kompany locker-souverän 4:0 (2:0) und holte im achten Pflichtspiel der Saison den achten Sieg. Stürmerstar Kane erzielte dabei seine Treffer 99 und 100 im Bayern-Trikot und stellte einen Europarekord auf.

Schneller als der Engländer hatte seit 2000 kein anderer Profi in den Top-Ligen die eindrucksvolle Marke erreicht: Kane brauchte lediglich 104 Einsätze.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige

Nach dem Führungstreffer durch den starken Flügelstürmer Luis Díaz (22.) traf er per Foulelfmeter (45.) und nach einem Konter und Díaz-Vorlage erneut (65.). Den Schlusspunkt setzte Konrad Laimer (87.).

Im beigen Sondertrikot mit grünen Akzenten lief der Tabellenführer im vorerst letzten Wiesn-Heimspiel auf. Bis mindestens 2030 wird es während der Oktoberfestzeit eine Länderspielpause geben. Immerhin sportlich ist der Verlust der Wiesn-Spiele verkraftbar: In den vorangegangenen zehn Heimspielen während des Oktoberfests waren lediglich fünf Siege gelungen.

Anzeige

Joshua Kimmich zu Beginn erneut auf der Bank

Entsprechend mahnte Kompany trotz des besten Saisonstarts der Bundesliga-Geschichte zur Vorsicht. "Man kann nie sicher sein - und das ist auch das Schöne am Fußball", sagte der 39-Jährige über einen möglichen Leistungsabfall wie zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison.

Wie schon beim 4:1-Auswärtserfolg bei der TSG Hoffenheim saß Joshua Kimmich zunächst nur auf der Bank, nachdem er zwei Tage im Training gefehlt hatte. "Er war leicht erkrankt, aber er ist jetzt wieder fit", erklärte Kompany bei Sky. Tom Bischof ersetzte Kimmich, in der Offensive kehrten Serge Gnabry und Michael Olise zurück.

Werder-Coach Horst Steffen musste kurzfristig auf Stammkeeper Mio Backhaus verzichten, ihn ersetzte Karl Hein. Den estnischen Bundesliga-Debütanten "habe ich gedrückt, ihm viel Glück gewünscht", sagte Steffen: "Der kann schon halten."

Das musste Hein bereits früh beweisen, der Rekordmeister startete druckvoll. Doch Kane schoss vorbei (3.) und scheiterte kurz darauf am Werder-Keeper (5.). Danach flachten die Offensivbemühungen ab.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Jubiläum für Leon Goretzka und Joshua Kimmich

Es half ein zweiter Ball nach einer Ecke: Eine Hereingabe von Olise verlängerte Jonathan Tah mit der Hacke an das Knie von Díaz - der Ball kullerte ins Tor.

Danach wurde es vor allem über Kane gefährlich. Abermals Keeper Hein (26.) und Verteidiger Friedl (39.) retteten für den Außenseiter. Wenig später brachte Friedl den Stürmerstar im Strafraum zu Fall.

Den fälligen Foulelfmeter, seinen 18. in der Bundesliga, verwandelte Kane sicher rechts unten (45.).

Nach einem Gegenstoß verwertete Kane die sehenswerte Vorarbeit von Díaz und erzielte seinen 100. Pflichtspieltreffer für die Bayern.

Auch Leon Goretzka und der in der 61. Minute eingewechselte Kimmich hatten Grund zur Freude: Die beiden Nationalspieler liefen zum 300. Mal in der Bundesliga auf.

Auch interessant: FC Bayern München: Aleksandar Pavlovic im Fokus von Manchester City und Pep Guardiola? - News und Gerüchte

Mehr News und Videos

Bundesliga: Marco Friedl nach Elfmeter gegen Harry Kane - "Bin immer ehrlich"

  • Video
  • 02:57 Min
  • Ab 0
Tom Bischof (FC Bayern Muenchen, 20), GER, FC Bayern Muenchen (FCB) vs SV Werder Bremen, Fussball Bundesliga, 5. Spieltag, Saison 2025 2026, 26.09.2025 DFB DFL regulations prohibit any use of photo...
News

Auf Kimmichs Spuren! Bischof beeindruckt alle

  • 27.09.2025
  • 00:31 Uhr

Bundesliga: Leon Goretzka adelt Harry Kane - "Was bei ihm so wunderschön ist.."

  • Video
  • 02:13 Min
  • Ab 0
FANS FC Bayern Muenchen UEFA Championsleague Saison 2025 - 2026 Vorrunden Spiel FC Bayern Muenchen - FC Chelsea 3 : 1 am 17.09.2025 in Muenchen DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IM...
News

"Verstehen Bedenken" - Bayern-Boss reagiert auf Trikot-Protest

  • 27.09.2025
  • 00:26 Uhr
TSG Hoffenheim v FC Bayern München - Bundesliga
News

FC Bayern München vs. Werder Bremen heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker - Kane lässt die Bayern jubeln

  • 26.09.2025
  • 23:54 Uhr
Harry Kane erzielte seinen 100. Treffer für Bayern
News

Kane "offen" für Verlängerung bei Bayern

  • 26.09.2025
  • 23:52 Uhr
Tom Bischof
News

"War geil, zu spielen!" FCB-Star schwärmt nach Sieg gegen Werder

  • 26.09.2025
  • 23:43 Uhr
Einst Kollegen: Vincent Kompany (l.) und Jérôme Boateng
News

"Trainer-Praktikant" Boateng bei Kompany: "Muss ihn anrufen"

  • 26.09.2025
  • 22:54 Uhr
Harry Kane (FC Bayern Muenchen, 09) jubelt ueber das Tor zum 2:0 per Elfmeter, Marco Friedl (Werder Bremen, 32), Yukinari Sugawara (Werder Bremen, 03) aergert sich, GER, FC Bayern Muenchen (FCB) vs...
News

Historischer Rekord: Harry Kane macht die 100 voll

  • 26.09.2025
  • 22:53 Uhr
FC Bayern
News

Noten: Kane erneut Bayerns Bester, Jungstar trumpft auf

  • 26.09.2025
  • 22:53 Uhr