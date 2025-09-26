Anzeige
Bundesliga live in sat.1, auf joyn und im stream auf ran.de

FC Bayern München: Erneuter Trikot-Protest der Fans im Spiel gegen Werder Bremen - Dreesen reagiert

  • Aktualisiert: 27.09.2025
  • 00:26 Uhr
  • Justin Kraft

Die Fans des FC Bayern München haben erneut gegen die Trikotvielfalt der letzten Jahre protestiert. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen reagierte prompt.

Rund um die Partie des FC Bayern München gegen den SV Werder Bremen (4:0) gab es am Freitagabend erneut Proteste der Südkurve.

In der Südkurve hingen überall in etwa 1x1 Meter große rot-weiße Trikots über den Bannern der Fangruppierungen. Auf denen war zu lesen: "Ein Trikot größer als alle anderen".

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten die Fans zudem ein deutlich größeres rot-weißes Trikot in der Südkurve. Der Schriftzug wurde als riesiger Banner darunter gezeigt.

Anzeige
Anzeige

Dreesen nimmt Kritik der Anhänger ernst

Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zeigte nach der Partie Verständnis dafür, dass die Anhänger ihren Unmut zur Schau stellten.

„Wir stehen in einem offenen Dialog mit den Fans. Wir verstehen ihre Bedenken. Natürlich nehmen wir dieses Thema ernst. Wir haben zwar ein rot-weißes Trikot als Heimtrikot für diese Saison, aber das entspricht nicht den Wünschen der Fans", erklärte Dreesen bei "Sport1".

Insbesondere die Musterung des Heimtrikots ist nicht nach dem Geschmack einiger Anhänger - trotz der richtigen Farbkombination.

"Wir werden sehen, wie das Heimtrikot der nächsten Saison aussehen wird. Es ist völlig in Ordnung, dass die Fans ihre Unzufriedenheit und ihre Meinung äußern, das gehört zur Meinungsfreiheit dazu", führte er zudem aus.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga: Leon Goretzka adelt Harry Kane - "Was bei ihm so wunderschön ist.."

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Fanszene rief zu Protesten gegen Sondertrikot auf

Die organisierte Fanszene hatte im Vorfeld des Bundesligaspiels gegen die Bremer dazu aufgerufen, sich zu beteiligen.

"Um das Bewusstsein für die Idee des EINEN FC Bayern-Trikots zu fördern, wollen wir beim nächsten Heimspiel gemeinsam mit Euch eine weitere Aktion durchführen, angelehnt an eine Aktionsform, die bereits vor einigen Jahren im Rahmen der Clubfarben-Kampagne erfolgreich war", erklärten die Fans darin.

Gegen Bremen liefen die Stars des FCB abermals mit einem Sondertrikot auf, das passend zur Wiesn-Zeit in Beige und Grün gehalten ist – außerdem wurde das Logo entsprechend angepasst.

Die organisierte Fanszene plädiert seit Jahren für ein komplett rotes Trikot mit weißem Kragen, um einen höheren Wiedererkennungswert und mehr Identifikation zu schaffen. Das Heimtrikot soll dabei dauerhaft das mehr oder weniger gleiche Design haben, wie es bei anderen Topklubs bereits der Fall ist.

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

"In den letzten Jahren sind wir leider immer mehr einer Trikotgestaltung ausgesetzt, die sich immer deutlicher von den Fans an der Basis und unserer Tradition entfernt", schrieb beispielsweise der "Club Nr. 12", der Dachverband der Fanszenen in der Südkurve.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige
Das gezeigte Trikot in der Südkurve.
Das gezeigte Trikot in der Südkurve.© Privat/ran.de

Es ist davon auszugehen, dass die Protestaktion gegen Bremen nicht die letzte war.

Fußball: News und Videos
TSG Hoffenheim v FC Bayern München - Bundesliga
News

FC Bayern München vs. Werder Bremen heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker - Kane lässt die Bayern jubeln

  • 26.09.2025
  • 23:54 Uhr
Harry Kane erzielte seinen 100. Treffer für Bayern
News

Kane "offen" für Verlängerung bei Bayern

  • 26.09.2025
  • 23:52 Uhr
Tom Bischof
News

"War geil, zu spielen!" FCB-Star schwärmt nach Sieg gegen Werder

  • 26.09.2025
  • 23:43 Uhr
Trump befasst sich mit der Fußball-WM
News

Trump droht WM-Gastgeberstädten mit Entzug von Spielen

  • 26.09.2025
  • 23:16 Uhr
Einst Kollegen: Vincent Kompany (l.) und Jérôme Boateng
News

"Trainer-Praktikant" Boateng bei Kompany: "Muss ihn anrufen"

  • 26.09.2025
  • 22:54 Uhr
Harry Kane (FC Bayern Muenchen, 09) jubelt ueber das Tor zum 2:0 per Elfmeter, Marco Friedl (Werder Bremen, 32), Yukinari Sugawara (Werder Bremen, 03) aergert sich, GER, FC Bayern Muenchen (FCB) vs...
News

Historischer Rekord: Harry Kane macht die 100 voll

  • 26.09.2025
  • 22:53 Uhr
FC Bayern
News

Noten: Kane erneut Bayerns Bester, Jungstar trumpft auf

  • 26.09.2025
  • 22:53 Uhr
imago images 1066965242
News

Gelungenes Wiesn-Heimspiel: Kane und Bayern zerlegen Werder

  • 26.09.2025
  • 22:53 Uhr
Cottbus jubelt über den Kantersieg
News

3. Liga: Cottbus springt auf Platz drei

  • 26.09.2025
  • 22:00 Uhr
Trainiert wieder mit Ball: Aleksandar PavlovicUpdate
News

Rodri-Erbe? City soll Bayern-Juwel im Auge haben

  • 26.09.2025
  • 21:06 Uhr
Fußball: Galerien
Ballon-d'Or-Kandidaten

Ballon d’Or: So viele Erstplatz-Stimmen erhielten die Kandidaten

  • Galerie
  • 26.09.2025
  • 23:33 Uhr
2172364532Update

Nicht nur Real: Liverpool wohl heiß auf Bayern-Star

  • Galerie
  • 26.09.2025
  • 10:34 Uhr
Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - Bundesliga

Bundesliga-Abgänge im Check: So läuft es bei Wirtz und Co.

  • Galerie
  • 25.09.2025
  • 21:17 Uhr
Ende einer Ära: Die besten Sprüche von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge

Rummenigge wird 70 - Kalles beste Sprüche

  • Galerie
  • 25.09.2025
  • 14:50 Uhr
2230277583Update

CL-Klub wohl dran! Kommt Benzema zurück nach Europa?

  • Galerie
  • 23.09.2025
  • 20:45 Uhr
imago images 0834911870

Ballon d’Or: Titelträger seit 1990 - sechs Franzosen

  • Galerie
  • 23.09.2025
  • 08:01 Uhr
imago images 1058600131

Top 10: Deutsche Vereine mit höchsten Strafen in der Saison 24/25

  • Galerie
  • 21.09.2025
  • 13:23 Uhr
ManU Fan

Ein Jahr kein Friseur: United-Fan mit verrückter Wette

  • Galerie
  • 19.09.2025
  • 10:23 Uhr
imago images 1066477156

Gladbach sucht Trainer: Gespräche mit einem Kandidaten laufen

  • Galerie
  • 17.09.2025
  • 20:30 Uhr
Kane HSV

0:5, 0:6, 0:8, 2:9: Die heftigsten HSV-Klatschen beim FC Bayern

  • Galerie
  • 13.09.2025
  • 09:48 Uhr