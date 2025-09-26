Anzeige

Dreesen nimmt Kritik der Anhänger ernst Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zeigte nach der Partie Verständnis dafür, dass die Anhänger ihren Unmut zur Schau stellten. „Wir stehen in einem offenen Dialog mit den Fans. Wir verstehen ihre Bedenken. Natürlich nehmen wir dieses Thema ernst. Wir haben zwar ein rot-weißes Trikot als Heimtrikot für diese Saison, aber das entspricht nicht den Wünschen der Fans", erklärte Dreesen bei "Sport1". Insbesondere die Musterung des Heimtrikots ist nicht nach dem Geschmack einiger Anhänger - trotz der richtigen Farbkombination. "Wir werden sehen, wie das Heimtrikot der nächsten Saison aussehen wird. Es ist völlig in Ordnung, dass die Fans ihre Unzufriedenheit und ihre Meinung äußern, das gehört zur Meinungsfreiheit dazu", führte er zudem aus.

Fanszene rief zu Protesten gegen Sondertrikot auf Die organisierte Fanszene hatte im Vorfeld des Bundesligaspiels gegen die Bremer dazu aufgerufen, sich zu beteiligen. "Um das Bewusstsein für die Idee des EINEN FC Bayern-Trikots zu fördern, wollen wir beim nächsten Heimspiel gemeinsam mit Euch eine weitere Aktion durchführen, angelehnt an eine Aktionsform, die bereits vor einigen Jahren im Rahmen der Clubfarben-Kampagne erfolgreich war", erklärten die Fans darin. Gegen Bremen liefen die Stars des FCB abermals mit einem Sondertrikot auf, das passend zur Wiesn-Zeit in Beige und Grün gehalten ist – außerdem wurde das Logo entsprechend angepasst.

Die organisierte Fanszene plädiert seit Jahren für ein komplett rotes Trikot mit weißem Kragen, um einen höheren Wiedererkennungswert und mehr Identifikation zu schaffen. Das Heimtrikot soll dabei dauerhaft das mehr oder weniger gleiche Design haben, wie es bei anderen Topklubs bereits der Fall ist.

"In den letzten Jahren sind wir leider immer mehr einer Trikotgestaltung ausgesetzt, die sich immer deutlicher von den Fans an der Basis und unserer Tradition entfernt", schrieb beispielsweise der "Club Nr. 12", der Dachverband der Fanszenen in der Südkurve.

Das gezeigte Trikot in der Südkurve. © Privat/ran.de