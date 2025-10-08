Sorgen um FC-Bayern-Star
FC Bayern: Harry Kane verpasst England-Abschlusstraining vor Wales-Test verletzungsbedingt
- Aktualisiert: 08.10.2025
- 18:24 Uhr
- Leon Kerninger
Thomas Tuchel und die englische Nationalmannschaft müssen im Testspiel gegen Wales möglicherweise auf Kapitän Harry Kane verzichten. Der Stürmerstar des Rekordmeisters Bayern München konnte am Mittwoch nicht am Abschlusstraining teilnehmen.
Beim 3:0 des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag hatte Kane einen Schlag auf den rechten Knöchel bekommen. „Es war ein Schlag gegen den Knochen. Das hatte ich vor ein paar Wochen schon einmal, und heute war es an derselben Stelle. In ein paar Tagen ist alles wieder in Ordnung", meinte Kane nach dem Spiel noch bei Sky Sport.
Gemeinsam mit dem Leverkusener Verteidiger Jarell Quansah war er beim englischen Mannschaftstraining am Mittwoch außen vor, während die restlichen 22 Spieler regulär im St. George’s Park trainierten. Genauere Angaben über die Gründe von Kanes Abwesenheit machte der englische Verband nicht.
England: Einsatz von Harry Kane gegen Wales fraglich
Leichte Entwarnung gab der 32-Jährige zuvor selbst und versicherte: "Ja, ich werde am Montag dort sein." Nun scheint ein Einsatz am morgigen Donnerstag gegen Wales eher unwahrscheinlich.
Sollte der Rekordtorschütze der Three Lions (74 Treffer) ausfallen, stehen unter anderem Ollie Watkins, Marcus Rashford, Jarrod Bowen und Anthony Gordon als Alternativen bereit.
Trotz Kane-Sorgen: Mit großen Schritten Richtung Weltmeisterschaft
Das Duell mit Wales findet am Donnerstagabend (ab 20:45 Uhr im Liveticker) im ausverkauften Wembley-Stadion statt. Anschließend richtet sich der Fokus auf das WM-Qualifikationsspiel am Dienstag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) in Lettland.
Sollte England das Spiel gegen Lettland gewinnen und Serbien gegen Albanien und Andorra nicht gewinnen, steht die Tuchel-Elf bereits sicher in der Endrunde der Weltmeisterschaft 2026. Die Three Lions führen die Gruppe K mit sieben Punkten Vorsprung auf Albanien an.