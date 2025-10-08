Thomas Tuchel und die englische Nationalmannschaft müssen im Testspiel gegen Wales möglicherweise auf Kapitän Harry Kane verzichten. Der Stürmerstar des Rekordmeisters Bayern München konnte am Mittwoch nicht am Abschlusstraining teilnehmen.

Beim 3:0 des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag hatte Kane einen Schlag auf den rechten Knöchel bekommen. „Es war ein Schlag gegen den Knochen. Das hatte ich vor ein paar Wochen schon einmal, und heute war es an derselben Stelle. In ein paar Tagen ist alles wieder in Ordnung", meinte Kane nach dem Spiel noch bei Sky Sport.

Gemeinsam mit dem Leverkusener Verteidiger Jarell Quansah war er beim englischen Mannschaftstraining am Mittwoch außen vor, während die restlichen 22 Spieler regulär im St. George’s Park trainierten. Genauere Angaben über die Gründe von Kanes Abwesenheit machte der englische Verband nicht.