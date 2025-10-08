Anzeige
Sorgen um FC-Bayern-Star

FC Bayern: Harry Kane verpasst England-Abschlusstraining vor Wales-Test verletzungsbedingt

  • Aktualisiert: 08.10.2025
  • 18:24 Uhr
  • Leon Kerninger

Thomas Tuchel und die englische Nationalmannschaft müssen im Testspiel gegen Wales möglicherweise auf Kapitän Harry Kane verzichten. Der Stürmerstar des Rekordmeisters Bayern München konnte am Mittwoch nicht am Abschlusstraining teilnehmen.

Beim 3:0 des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag hatte Kane einen Schlag auf den rechten Knöchel bekommen. „Es war ein Schlag gegen den Knochen. Das hatte ich vor ein paar Wochen schon einmal, und heute war es an derselben Stelle. In ein paar Tagen ist alles wieder in Ordnung", meinte Kane nach dem Spiel noch bei Sky Sport.

Gemeinsam mit dem Leverkusener Verteidiger Jarell Quansah war er beim englischen Mannschaftstraining am Mittwoch außen vor, während die restlichen 22 Spieler regulär im St. George’s Park trainierten. Genauere Angaben über die Gründe von Kanes Abwesenheit machte der englische Verband nicht.

Anzeige
Anzeige

England: Einsatz von Harry Kane gegen Wales fraglich

Leichte Entwarnung gab der 32-Jährige zuvor selbst und versicherte: "Ja, ich werde am Montag dort sein." Nun scheint ein Einsatz am morgigen Donnerstag gegen Wales eher unwahrscheinlich.

Sollte der Rekordtorschütze der Three Lions (74 Treffer) ausfallen, stehen unter anderem Ollie Watkins, Marcus Rashford, Jarrod Bowen und Anthony Gordon als Alternativen bereit.

Anzeige
Anzeige

Trotz Kane-Sorgen: Mit großen Schritten Richtung Weltmeisterschaft

Das Duell mit Wales findet am Donnerstagabend (ab 20:45 Uhr im Liveticker) im ausverkauften Wembley-Stadion statt. Anschließend richtet sich der Fokus auf das WM-Qualifikationsspiel am Dienstag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) in Lettland.

Sollte England das Spiel gegen Lettland gewinnen und Serbien gegen Albanien und Andorra nicht gewinnen, steht die Tuchel-Elf bereits sicher in der Endrunde der Weltmeisterschaft 2026. Die Three Lions führen die Gruppe K mit sieben Punkten Vorsprung auf Albanien an.

Maximilian Arnold könnte erstmal fehlen
News

"Konnte nicht mehr spielen": Wolfsburg bangt um Arnold

  • 08.10.2025
  • 18:34 Uhr
Kingsley Coman
News

Pikant: Coman verrät Details zum Bayern-Aus

  • 08.10.2025
  • 18:24 Uhr
Schlotterbeck KovacUpdate
News

Das liebe Geld: Darum stockt wohl der Schlotterbeck-Deal

  • 08.10.2025
  • 18:23 Uhr
1. FSV Mainz 05 v Borussia Dortmund - Bundesliga
News

Als Upamecano-Ersatz: Bayern sollten Schlotterbeck holen

  • 08.10.2025
  • 17:38 Uhr
Kane trifft mehrfach gegen Chelsea
News

Kane-Verbleib naht: Was für eine Verlängerung spricht

  • 08.10.2025
  • 16:32 Uhr
imago images 1066628870
News

Bayern-Dilemma: Upamecano fordert wohl Mega-Handgeld

  • 08.10.2025
  • 16:26 Uhr
Oktoberfest
News

"Debüt" und frische Liebe: So feierte der FC Bayern auf der Wiesn

  • 08.10.2025
  • 15:59 Uhr
v.li.: Torschütze Said El Mala (Köln, 13), Jan Uwe Thielmann (Köln, 29), Jakub Kaminski (Köln, 16), Spieler vom 1. FC Köln, jubeln über das Tor zum 0:1, Jubel, Torjubel, Torerfolg, celebrate the go...
News

Mit ihm will Köln ein Trauma besiegen

  • 08.10.2025
  • 15:56 Uhr
Im Nationalteam gesetzt: Kingsley Coman
News

Coman erklärt Bayern-Abschied

  • 08.10.2025
  • 14:06 Uhr

FC Bayern: Tor gegen Eintracht regulär? Bilder entfachen Debatte

  • Video
  • 01:23 Min
  • Ab 0