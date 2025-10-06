Die Euphorie um Said El Mala ist in Köln schon jetzt grenzenlos. Der Linksaußen gilt als größtes Versprechen des Vereins seit Florian Wirtz und könnte zum teuersten Transfer der Klubgeschichte werden. Von Tobias Wiltschek In Köln gilt er schon lange als größtes Talent seit Florian Wirtz, seit vergangenem Freitag kennt ihn auch ganz Fußball-Deutschland: Said El Mala. Mit gerade einmal 19 Jahren ist ihm bei seinem Startelf-Debüt für den 1. FC Köln in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim der Siegtreffer gelungen, und was für ein Siegtreffer!

Tor von El Mala lässt Netz und Kommentator ausrasten Ein Tor, das nicht nur das Netz ausrasten ließ. Sofort wurden dort Vergleiche zu Lionel Messis legendären Sololäufen gezogen. Selbst in Brasilien sorgte die Szene für Ekstase. Der Kommentator des übertragenden Senders "XSports" rastete bei der Schilderung des Tores komplett aus und feierte es mit einem lang gezogenen "Gooooooooooooool".

Köln-Boss Kessler verrät: El Mala hat keine Ausstiegsklausel Die Kölner um den neuen Sportdirektor Thomas Kessler aber lehnten ab – und verlängerten sogar die Verträge von Said und dessen 20-jährigen Bruder Malek bis 2030. Ein nicht unbedeutendes Detail dabei: Beide Verträge enthalten keine Ausstiegsklausel, wie Kessler im August bei der "Rheinischen Post" öffentlich ausplauderte. Was das im Falle von Said El Mala bedeuten könnte, brachte am Wochenende ein User auf "X" schon voller Euphorie auf den Punkt. "Der wird uns so reich machen heilige Scheiße", war unter dem Tor-Post des offiziellen FC-Accounts zu lesen.

Man muss wahrscheinlich gar kein Fan dieses Vereins sein, um zumindest zu erahnen, dass sich bei dem derzeit völlig aufgeheizten Transfermarkt die aktuell bei "transfermarkt" gelisteten drei Millionen Euro Marktwert in kürzester Zeit vervielfachen werden. Kölns ehemaliger Sportgeschäftsführer Christian Keller jedenfalls ist sich sicher, dass El Mala "der teuerste Abgang der FC-Historie werden wird", wie er dem "Express" erklärte. Und das tat er nicht ohne Eigenlob. Denn er war es, der El Mala im Sommer 2024 von Viktoria Köln verpflichtete, wegen der damals geltenden Transfersperre aber gleich wieder an den Drittligisten verleihen musste. Dort machte er in der vergangenen Saison schon auf sich aufmerksam. In 32 Spielen kam er auf 13 Tore und fünf Vorlagen.

