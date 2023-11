Anzeige

Der Transfer von Tottenham-Stürmer Harry Kane zum FC Bayern zog sich im Sommer über viele Wochen. Nun verrät Karl-Heinz Rummenigge neue Details.

Es gibt neue Details rund um den Transfer von Harry Kane zum FC Bayern. Im Rahmen seiner Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Fußballs hat sich Karl-Heinz Rummenigge zu Wort gemeldet. Das Aufsichtsratsmitglied des Rekordmeisters erzählte im Interview mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" Details zu den Verhandlungen.

"Wenn unser Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen zu Verhandlungen nach London geflogen ist, habe ich immer gesagt: Nimm bitte keine Rücksicht auf die letzten zehn Millionen. Wir brauchen diesen Spieler, das wird ein Schlüsselspieler in unserem ganzen Gefüge sein – auf dem Platz, aber auch außerhalb", so Rummenigge.

Dass der Stürmer von Tottenham Hotspur für den FCB enorm wichtig werden würde, war den Bossen bereits frühzeitig klar.

"Wir waren von Anfang an überzeugt, dass wir einen Mittelstürmer brauchen. Denn die 40 bis 50 Pflichtspieltore, die uns Robert Lewandowski garantiert hatte, konnten die übrigen Spieler leider nicht kompensieren. Der Markt an herausragenden Mittelstürmern war aber nicht groß: Benzema ist nach Saudi-Arabien, Ronaldo auch. Deswegen war klar: Wir werden alles reinhauen in den Kane-Transfer."