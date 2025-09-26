Anzeige
Bundesliga live in sat.1, auf joyn und im stream auf ran.de

FC Bayern: Keine Oktoberfest-Heimspiele mehr? Eine FIFA-Reform ist Schuld

  • Aktualisiert: 05.10.2025
  • 21:07 Uhr
  • SID

FC Bayern München muss künftig während des Oktoberfests auf Heimspiele verzichten. Die neue FIFA-Reform beendet die Wiesn-Tradition.

Für Bayern München boten Heimspiele während des Oktoberfests zuletzt eher selten Grund zur Freude.

Vielleicht ist es für den Rekordmeister also eine gute Nachricht, dass die Begegnung gegen Werder Bremen am Freitag das vorerst letzte Wiesn-Spiel wird. Grund ist ein neuer Pflichtspielkalender des Weltverbands FIFA ab der kommenden Saison.

Anzeige
Anzeige

FC Bayern: Keine Oktoberfest-Heimspiele?

Denn fest steht: Bis mindestens 2030 wird es künftig während der Oktoberfestzeit eine Länderspielpause geben.

Die FIFA legt die beiden bisherigen Fenster im September und Oktober ab 2026 zu einem großen und längeren Fenster zusammen - und zwar immer Mitte September.

Anzeige
Anzeige

Eberl bedauert Ende der Oktoberfest-Heimspiele

Bayerns Sportvorstand Max Eberl bedauert gegenüber der "tz" den Verlust der Tradition. "Oktoberfest-Heimspieltage sind in München immer ein Fest. Das weiß ich nur zu gut, weil ich hier aufgewachsen bin, den FC Bayern schon früh unterstützt habe und das eine oder andere Wiesn-Spiel erlebt habe."

Es gehe "ein Stück bayerischer Tradition verloren, das viele FC-Bayern-Fans zu Recht bedauern. Auch wir als Klub freuen uns immer auf diese besonderen Festtage."

Zumindest statistisch dürfte der Verlust aber zu verschmerzen sein. Von den vergangenen zehn Heimspielen während des Oktoberfests gewannen die Bayern nur fünf.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Das Wichtigste in Kürze

Mehr News und Videos zum Fußball
imago images 1066628870
News

Bayern-Dilemma: Upamecano fordert wohl Mega-Handgeld

  • 05.10.2025
  • 22:04 Uhr
Gladbach Freiburg
News

Unrühmlicher Vereinsrekord: Gladbach auch gegen Freiburg sieglos

  • 05.10.2025
  • 21:37 Uhr
Marc Guehi
News

Schnappt Liverpool Bayerns Wunschspieler weg?

  • 05.10.2025
  • 21:31 Uhr
Oktoberfest
News

"Debüt" und frische Liebe: So feierte der FC Bayern auf der Wiesn

  • 05.10.2025
  • 21:02 Uhr
Joel Grodowski am Boden
News

Schalker Nikola Katic als schneller Ersthelfer: "Gut reagiert"

  • 05.10.2025
  • 20:53 Uhr
In Köln fiel das Flutlicht teilweise aus
News

Flutlicht-Ausfall: Frauen-Derby in Köln muss abgebrochen werden

  • 05.10.2025
  • 20:50 Uhr
Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
News

Brotlose Kunst: Warum Wirtz in Liverpool noch fremdelt

  • 05.10.2025
  • 20:29 Uhr
Früher beim BVB: Sven Mislintat
News

Mislintat: "Bin sehr diskussionsfreudig und meinungsstark"

  • 05.10.2025
  • 20:07 Uhr
Rayan Philippe
News

Auf Klettertour nach Doppelpack: HSV fertigt Mainz ab

  • 05.10.2025
  • 19:43 Uhr
König der Gelben Karten: Dominik Kohr (rechts)
News

Gelbe Karten: Mainzer Kohr durchbricht 100er Marke

  • 05.10.2025
  • 18:53 Uhr