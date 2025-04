Der 17-jährige Youngster überragt in der U17 der Münchner. Im Sommer 2022 wechselte er aus Aschaffenburg in die Münchner Jugend. Wie Musiala spielt auch Karl im zentralen offensivem Mittelfeld und hebt sich dort deutlich von dem Rest ab, vor allem aufgrund seiner enormen Torgefahr.

In der deutschen U17-Nachwuchsliga sorgt Lennart Karl für enormes Aufsehen. Der Offensivakteur vom FC Bayern überragt mit einer enormen Trefferquote und könnte bereits in naher Zukunft auch in der Planung von Vincent Kompany eine Rolle einnehmen.

In jedem Spiel, in dem Karl auf dem Platz stand, steuerte er mindestens einen Scorerpunkt bei. Das Highlight: Direkt im ersten Spiel gegen Unterhaching schnürte er einen Fünferpack.

In der U17-DFB-Nachwuchsliga zaubert der deutsche Junioren-Nationalspieler Woche für Woche. Seine Zahlen sind außergewöhnlich und unterstreichen seinen unfassbaren Qualitäten: In nur 16 Spielen netzte Karl 21-mal, darüber hinaus konnte er weitere zehn Tore vorlegen.

Auch beim DFB ist Karl gesetzt und knüpft mit dem Adler auf der Brust an seine Leistungen im Verein nahtlos an. Für die U17-Nationalmannschaft erzielte er in zehn Partien sieben Treffer und legte weitere sechs Tore vor.

Wer Karl jedoch lediglich auf seine Torgefahr reduziert, tut dem Linksfuß unrecht. "Er hat eine hohe Aktionsdichte und will mit jeder Aktion etwas bewegen. Lennart will Spiele entscheiden," beschreibt sein U17-Trainer Patrick Kaniuth den Teenager bei "Spox".

Mit Blick auf den Spielstil sieht Kaniuth seinen Schützling am stärksten im rechten Halbraum "mit kurzen Wegen in die Box". Schwärmend führt der 40-jährige fort: "Lennart selbst definiert Martin Ödegaard als sein Vorbild, da sehe ich tatsächlich Parallelen. Er hat aber auch ein bisschen was von Arjen Robben und Michael Olise, die gerne in die Mitte ziehen und abschließen."

Große Namen: Robben entwickelte sich bei Bayern zur Klub-Legende, Olise ist bereits in seiner Debüt-Saison unangefochtener Stammspieler und Leistungsträger in München. Davon ist Karl noch weit entfernt. Auf seinen ersten Einsatz für die erste Mannschaft wartet er noch.