Lothar Matthäus und Uli Hoeneß werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr. Kurz nach einem öffentlichen Auftritt des Ehrenpräsidenten des FC Bayern München setzte es harte Kritik vom Rekordnationalspieler.

Am Sonntag war es mal wieder soweit. Ein öffentlicher Auftritt von Uli Hoeneß stand an. Der einstige Macher des FC Bayern München redete in einer Talkrunde zum 75-jährigen Bestehen des SV Seligenportenwie wie gewohnt Tacheles,

Gute drei Stunden plauderte der 72-Jährige über Fußball - und natürlich "seinen" FC Bayern. Dabei durften auch einige brisante Aussagen nicht fehlen.

Nach den Transfers von Hiroki Ito, Michael Olise und Joao Palhinha, die zusammen knapp 130 Millionen Euro kosten, kündigte Hoeneß einen Einkaufsstopp an.

Die Devise: Bevor noch mehr neue Spieler kommen, müssen andere verkauft werden.

Diese Aussagen kamen bei Fußball-Experte Lothar Matthäus alles andere als gut an. In seiner Kolumne bei "Sky" kritisierte der 63-Jährige den Bayern-Patron.