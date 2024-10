Malik Tillman wechselte im Sommer von Bayern nach Eindhoven. Jetzt verrät das Münchner Eigengewächs, dass er selbst überhaupt kein Mitspracherecht hatte.

Im Sommer wechselte Malik Tillman für zwölf Millionen Euro Ablöse vom FC Bayern zur PSV Eindhoven. Der Offensivspieler war in der Saison 2023/24 zunächst an die Niederländer ausgeliehen, die schließlich die Kaufoption zogen.

Jetzt verriet er im Rahmen einer Länderspielreise, dass er selbst keinerlei Mitspracherecht bei dem Wechsel hatte. "Das Ganze hing an Bayern und sie wollten mich nicht mehr", so Tillman laut "Bild". "PSV hatte das Recht, mich zu kaufen, sie waren die erste Option. Also hatte ich nicht wirklich eine Chance, etwas zu sagen."

Der 22-Jährige, der in Eindhoven einen Vertrag bis 2028 unterschrieb, beteuerte jedoch: "Ich bin trotzdem glücklich in Eindhoven." Sportlich läuft es für Tillman rund. Mit PSV führt er die Eredivisie an, steuere selbst bereits vier Tore und eine Vorlage bei.

Ganz haben die Bayern ihr Eigengewächs aber noch nicht abgeschrieben. Laut "transfermarkt.de" wurde beim Wechsel eine Rückkaufoption ab Juni 2026 vertraglich vereinbart. Tillman würde dann 35 Millionen Euro kosten.