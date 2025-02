Champions League - Ein Bayern-Star fällt bei Celtic ab: Die Noten und Einzelkritiken

Der FC Bayern ist lange souverän, gewinnt mit 2:1 gegen Celtic Glasgow, zittert am Ende aber doch. Die Noten und Einzelkritiken der Profis vom FCB. Von Justin Kraft Der FC Bayern München konnte sich in der Champions League bei Celtic Glasgow eine gute Ausgangslage verschaffen. Beim 2:1-Sieg des FCB glänzte vor allem ein Defensivspieler. Michael Olise (45.) und Harry Kane (49.) trafen am Mittwochabend im "Paradise" für die Bayern. Damit können die Münchner etwas entspannter ins Rückspiel in der kommenden Woche gehen. ran hat die Noten und Einzelkritiken der Profis des deutschen Rekordmeisters.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Manuel Neuer Sieht nach wenigen Sekunden nicht gut aus, weil er viel zu langsam zu Boden geht – allerdings wird seine Sicht auch klar verdeckt, weshalb der Abseitspfiff richtig ist. Wird in der Folge von Celtic kaum getestet. Gegen Ende des Spiels zweimal gefordert, als Guerreiro und Laimer ihm zu lasche Pässe zurückspielen. Einmal kommt er nicht an den Ball, schickt seinen Gegenspieler aber in den spitzen Winkel. Einmal klärt er. In der 81. Minute segelt er jenseits von Gut und Böse am Ball vorbei. Pariert kurz vor Schluss nochmal mit einem guten Reflex und hält so den Sieg fest. Eine sehr wechselhafte Leistung von Neuer. ran-Note: 3

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Konrad Laimer Der Dauerläufer im Team zeigt wieder, warum er unter Kompany so oft zum Einsatz kommt. Gewinnt defensiv manchen wichtigen Zweikampf und unterstützt Olise offensiv unermüdlich mit Diagonalläufen oder Sprints an der Linie entlang. ran-Note: 3

Eric Dier Kommt sehr gut ins Spiel, grätscht einmal den Ball clever in Richtung Neuer, als sein Gegenspieler sonst frei durch gewesen wäre (12.). Kurz darauf aber mit einem schlimmen Fehlpass, der allerdings unbestraft bleibt (17.). Spielt lange souverän, sieht beim Gegentor aber nicht glücklich aus, weil er gegen Maeda zu spät kommt (80.). ran-Note: 3

Anzeige

Dayot Upamecano Spielt eine überragende erste Halbzeit und verhindert sowohl mit Stellungsspiel als auch mit aggressiven Zweikämpfen gleich mehrere Konter von Celtic. So beispielsweise in der 39. Minute, als er sich bewusst fallen lässt, um dann aus einer guten Position heraus den Zweikampf zu gewinnen. Auch mit dem Ball gibt der Franzose viele gute Impulse. Sein perfekter Diagonalball auf Olise leitet das 1:0 der Bayern kurz vor der Pause ein. Muss dann im zweiten Durchgang einen sehr langen VAR-Check rund um eine Klärungsaktion von ihm miterleben – es wird aber richtigerweise gegen einen möglichen Elfmeter entschieden. Ist mindestens in der Defensive der beste Bayern-Spieler – vermutlich sogar auf alle Mannschaftsteile bezogen. ran-Note: 1

Anzeige

Raphael Guerreiro Sieht schon nach wenigen Sekunden einmal ganz schlecht aus, weil seine Seite komplett offen ist und Kühn so das vermeintliche 1:0 erzielen kann - er hat Glück, dass ein Spieler in der Schussposition im Abseits steht. In der 40. Minute ist er erneut im Fokus, als er den Ball unnötig herschenkt. Ist ein ständiger Wackelkandidat in der Defensive und während Celtics größter Druckphase nach etwas mehr als einer Stunde wird er in kürzester Zeit mehrfach überspielt. Holt mit einem Katastrophenpass den Gegner beinahe wieder in die Partie (74.). Ein rundum schwacher Auftritt. ran-Note: 5

Anzeige

Joshua Kimmich Verteidigt in der 23. Minute gut mit nach hinten und verhindert so einen möglichen Abschluss aus guter Position. Gestaltet diesmal viel von außen und aus den Halbpositionen. Seine Ecke in der 48. Minute findet den Fuß von Kane, der das 2:0 macht. Ein abermals sehr abgeklärter Auftritt des Mittelfeldspielers, ohne dem Spiel aber seinen ganz großen Stempel aufzudrücken. ran-Note: 3

Anzeige

FC Bayern: Neuer klärt auf - das ist der Plan mit Urbig

Anzeige

Leon Goretzka Sehr zäher Auftritt von ihm. Im Spielaufbau geht es taktisch wie so oft darum, ihn möglichst aus den Situationen herauszuhalten und auch in der Offensive hat Goretzka nicht wirklich Einfluss. Das Spiel läuft weitestgehend an ihm vorbei. ran-Note: 4

Michael Olise Erste gute Aktion nach zwölf Minuten, als er halbrechts im Strafraum seinen Gegenspieler verlädt und dann aus spitzem Winkel an Schmeichel scheitert. Einer der aktivsten Offensivspieler zu beginn. An den wenigen Angriffen, die Gefahr ausstrahlen, ist er meist beteiligt. Belohnt seine starke erste Halbzeit mit einem tollen Tor kurz vor dem Halbzeitpfiff. Baut im zweiten Durchgang etwas ab und wird nach etwas mehr als einer Stunde ausgewechselt. ran-Note: 2

Anzeige

Anzeige

Jamal Musiala Bricht nach einer halben Stunde erstmals vorne nach einer Kombination mit Kane und Olise durch, legt sich den Ball dann aber zu weit vor. Initiiert kurz darauf einen weiteren guten Angriff. Probiert es immer mal wieder mit kurzen Dribblings, agiert aber meist glücklos. ran-Note: 3

Leroy Sane Probiert offensiv viel, schafft zunächst aber wenig. Wichtiger Zweikampf in einer Umschaltsituation der Schotten nach 29 Minuten. Sehr laufstark, sehr bemüht und auch mit guten Tiefenläufen. Wie so oft in den letzten Wochen und Monaten will ihm aber nur wenig so richtig gelingen. ran-Note: 3

Anzeige

Harry Kane Sehr aktiver Start des Engländers, leitet unter anderem eine gute Musiala-Chance mit ein (30.). Kurz darauf vergibt er eine Riesenchance per Kopf, steht aber ohnehin im Abseits (32.). Nach der Pause nach einer Ecke zur Stelle und mit dem wichtigen 2:0 (48.). Arbeitet wieder viel für das Team, fehlt häufig aber auch in den entscheidenden Abschlusspositionen. ran-Note: 3

Anzeige