"Er hatte sich gerade erst nach monatelanger Reha zurückgekämpft und fällt nun wieder lange aus. Man kann nur erahnen, was gerade in ihm vorgeht", sagte Sportvorstand Max Eberl .

Gnadenlos überfordert wirkte der 31-Jährige besonders beim 0:3 in der Liga-Phase der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam. Mit Blick auf Inter Mailand, das in der Serie A auf Titelkurs liegt, eine beunruhigende Erkenntnis.

Gefragt ist jetzt die Kreativität von Trainer Vincent Kompany. Ausgerechnet im Saisonendspurt und nur zehn Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen Inter Mailand (am 8. April ab 21 Uhr im Liveticker) wird die Abwehr zum großen Sorgenkind.

Hoffnungen liegen auf Josip Stanisic

Die beste Alternative ist wohl Josip Stanisic. Der gelernte Rechtsverteidiger half bereits beim 3:0 gegen Werder Bremen und beim 0:0 gegen Bayer Leverkusen auf der linken Seite aus.

Allerdings ist der 24-Jährige, der sich unmittelbar nach seiner Rückkehr nach München im Sommer einen Außenbandriss im Knie zugezogen hatte, nach monatelanger Zwangspause noch weit von seiner Bestform entfernt.

Als absolute Notlösung steht Sacha Boey - ebenfalls Rechtsverteidiger - zur Verfügung. Ein riskantes Experiment. Der Franzose, der in München wegen zahlreicher Verletzungen nicht den Durchbruch schaffte, gilt eigentlich als Verkaufskandidat.

Ganze 33 Minuten spielte er in dieser Saison auf der linken Seite. Das Boey-Experiment auf Links ging auch schon einmal richtig schief. So hatte Thomas Tuchel den Franzosen im Vorjahr beim 0:3 gegen Bayer Leverkusen auf die linke Seite beordert, was im Nachhinein als taktischer Fehler kritisiert wurde. Kompany ist also gewarnt.