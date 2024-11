FC Bayern München: Adam Aznou – steht der Nachfolger von Alphonso Davies schon parat?

Bayerns Toptalent Adam Aznou hofft nach seinem Bundesliga-Debüt auf weitere Chancen. Doch ausgerechnet der Teamkollege, der sein wichtigster Ansprechpartner ist, steht ihm im Weg. Vom FC Bayern berichtet Martin Volkmar Lange musste Adam Aznou auf diesen Moment warten. Vor knapp zweieinhalb Jahren eiste der FC Bayern das damalige 16 Jahre alte Toptalent aus "La Masia", der legendären der Nachwuchsschmiede des FC Barcelona, los. Angeblich trauert man in Katalonien dem in Barcelona geborenen Sohn marokkanischer Eltern bis heute nach. Doch in München hat es gedauert, ehe Aznou seine Chance bekam. Am Samstag dann war es so weit, als er beim 3:0 gegen Union Berlin in der 80. Minute zu seinem Bundesliga-Debüt kam.

Anzeige

Anzeige

FC Bayern: Aznou nach Debüt "zufrieden und stolz" "Ich bin sehr zufrieden und stolz", sagte Aznou danach, dem unter anderem frühere Kollegen wie Lamine Yamal und Ashraf Hakimi gratulierten. Beobachter hatten eigentlich schon früher mit einem Einsatz des Linksverteidigers in einem Pflichtspiel gerechnet.

Anzeige

Anzeige

Schließlich war der Youngster schon unter Thomas Tuchel aus dem Bayern-Campus zu den Profis hochgezogen worden, spielte bislang aber nur für die U19 in der Youth League oder in der zweiten Mannschaft. Auch unter Vincent Kompany änderte sich das lange nicht, obwohl der 18-Jährige die komplette Saisonvorbereitung bestritten hatte und dabei in jedem der sechs Vorbereitungsspiele zum Einsatz gekommen war.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Adam Aznou: Profivertrag und erstes Länderspiel Daraufhin erhielt Aznou seinen bis 2027 laufenden ersten Profi-Vertrag und feierte Anfang September sein erstes Länderspiel für Marokko beim 1:0 in der Qualifikation zum Afrika-Cup gegen Lesotho, nachdem er sogar zum "Man of the Match" gewählt wurde. Doch in den Pflichtspielen der ersten Bayern-Mannschaft hatte er bislang keine Chance, obwohl Aznou nach den Ausfällen von Josip Stanisic und Sacha Boey auch hinten rechts eine Alternative gewesen wäre. Erst nach fast genau vier Monaten gab ihm der neue Coach nun das Vertrauen und zeigte sich nach dessen Kurzeinsatz zufrieden. "Adam hat es sehr gut gemacht, im Training und auch bei der Nationalmannschaft", lobte Kompany. "Er ist jung, er und seine Eltern dürfen stolz sein."

Eberl über Aznou: "Unglaublich großes Potenzial" Ähnlich äußerte sich Max Eberl. "Wir sind froh, dass er im Profibereich angekommen ist und jetzt sein erstes Spiel gemacht hat", meinte der Sportvorstand: "Wir halten sehr viel von Adam, er ist ein extrem großes Talent und verfügt über unglaublich großes Potenzial." Bleibt die Frage, warum Aznou trotz dessen nachgewiesener Qualitäten auf beiden Seiten und der Verletzungsprobleme bisher so wenig Einsatzminuten bekommen hat. Zumal es ja alles andere als ausgeschlossen ist, dass auf seiner Stammposition nicht schon bald Bedarf beim FC Bayern besteht.

FC Bayern: Nur Platz 23! Kompany über Druck in der CL

Derzeit haben nach Franz Krätzigs Leihe zu Austria Wien Alphonso Davies und Raphael Guerreiro klar die Nase vorn vor Aznou, doch gerade der Portugiese agiert aktuell meist als Aushilfs-Rechtsverteidiger, wurde aber von Kompany auch schon häufiger im Mittelfeld eingesetzt.

Anzeige

Anzeige

FC Bayern: Davies links gesetzt – Zukunft weiter offen Links hinten hingegen ist Davies seit David Alabas Wechsel ins Abwehrzentrum 2018/19 gesetzt und zeigt sich diese Saison deutlich besser in Form als in der vergangenen Spielzeit, die seine schwächste in München war. Doch nach wie vor ist unklar, ob er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern wird. Einerseits wegen des anhaltenden Interesses von Real Madrid, andererseits wegen seiner angeblich zu hohen Gehaltsforderungen. Immerhin haben sich beide Seiten zuletzt angenähert. Im Interview mit ran antwortete Eberl auf die Frage, ob der seit Samstag 24 Jahre alte Davies auch seinen 25. Geburtstag als FCB-Profi feiern werde: "Die Chancen sind da."

FC Bayern: Aznou wegen Davies in der Zwickmühle Für Aznou eine Zwickmühle, denn der für ihn ausgewechselte Kanadier ist sein wichtigster Bezugspunkt bei Bayern und hat ihm während der langen Zeit als Bankdrücker immer wieder Mut zugesprochen. "Mein Vorbild ist Alphonso Davies, der mit sehr hilft und mir zuletzt gesagt hat, dass ich weiterarbeiten muss und auf einem guten Weg bin", erklärte Aznou nach der Partie in den Katakomben der Allianz Arena. Allerdings dürften seine Chancen deutlich steigen, wenn Davies München verlässt.

Anzeige

Anzeige