FC Bayern München: Aleksandar Pavlovic nach Verletzung wieder im Lauftraining

Positive Nachrichten von Bayern-Star Aleksandar Pavlovic. Der Mittelfeld-Youngster hat einen wichtigen Schritt in Richtung Comeback gemacht. Ein wenig Geduld ist aber noch gefragt.

Fußball-Nationalspieler Aleksandar Pavlovic ist eineinhalb Wochen nach seiner Gesichtsverletzung zurück auf dem Trainingsplatz. Der Mittelfeldspieler von Bayern München absolvierte am Montag erstmals wieder Laufrunden an der Säbener Straße.

Der 21-Jährige hatte sich Anfang des Monats im Training eine Fraktur der Augenhöhle zugezogen und war anschließend operiert worden.

Pavlovic war bereits in der Vorsaison mehrfach ausgefallen – unter anderem wegen eines Schlüsselbeinbruchs in der Hinrunde und Pfeifferschem Drüsenfieber in der Rückrunde.