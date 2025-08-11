BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF JOYN UND RAN.DE
FC Bayern München: Aleksandar Pavlovic nach Verletzung wieder im Lauftraining
- Aktualisiert: 11.08.2025
- 17:56 Uhr
Positive Nachrichten von Bayern-Star Aleksandar Pavlovic. Der Mittelfeld-Youngster hat einen wichtigen Schritt in Richtung Comeback gemacht. Ein wenig Geduld ist aber noch gefragt.
Fußball-Nationalspieler Aleksandar Pavlovic ist eineinhalb Wochen nach seiner Gesichtsverletzung zurück auf dem Trainingsplatz. Der Mittelfeldspieler von Bayern München absolvierte am Montag erstmals wieder Laufrunden an der Säbener Straße.
Der 21-Jährige hatte sich Anfang des Monats im Training eine Fraktur der Augenhöhle zugezogen und war anschließend operiert worden.
Pavlovic war bereits in der Vorsaison mehrfach ausgefallen – unter anderem wegen eines Schlüsselbeinbruchs in der Hinrunde und Pfeifferschem Drüsenfieber in der Rückrunde.
Pavlovic-Comeback wohl erst nach der Länderspielpause
Die ersten Pflichtspiele der Saison wird Pavlovic wohl trotzdem verpassen. Der Rekordmeister bestreitet am Samstag (ab 20:30 Uhr live auf Sat.1, ran.de und im kostenlosen Live-Stream auf Joyn) im Franz-Beckenbauer-Supercup beim VfB Stuttgart seinen Pflichtspielauftakt.
Sechs Tage später startet die Bundesliga mit einem Münchner Heimspiel gegen RB Leipzig.
Aktuell ist davon auszugehen, dass Aleksandar Pavlovic nach der Länderspielpause am 3. Spieltag wieder zur Verfügung steht, wenn es gegen den HSV geht. Dies berichtete unter anderem die "Bild".