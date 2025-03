FC Bayern München: Alphonso Davies erleidet Kreuzbandriss - Auch Dayot Upamecano fehlt lange

Doppel-Schock für den FC Bayern! Der Rekordmeister hat bestätigt, dass sich Alphonso Davies schwer verletzt hat und ein halbes Jahr ausfällt. Auch Dayot Upamecano wird dem Rekordmeister länger fehlen. Max Eberl machte sofort auf Zweckoptimismus. Doch auch der geknickte Sportvorstand konnte nicht verhehlen, wie tief der Schock über die Verletzungen von Alphonso Davies und Dayot Upamecano beim FC Bayern sitzt. Die Münchner müssen in der entscheidenden Saisonphase auf ihren Abwehrchef und weit darüber hinaus auf den gesetzten Linksverteidiger verzichten - ein herber Dämpfer für die Titelambitionen mit dem "Finale dahoam" in der Champions League. "Bei Länderspielpausen besteht leider immer die Gefahr, dass Spieler verletzt zurückkommen", sagte Eberl, "diesmal hat es uns besonders hart getroffen." In der Tat: Davies erlitt im Einsatz für Kanada einen Kreuzbandriss im rechten Knie und musste operiert werden, er fällt ein halbes Jahr aus. Upamecano, zuletzt im französischen Trikot gefeierter Elfmeter-Held, steht wegen freier Gelenkkörper im Knie "mehrere Wochen nicht zur Verfügung". FC Bayern: Berater von Alphonso Davies schießt hart Kanada-Trainer Jesse Marsch Die beiden Ausfälle "wiegen schwer für den FC Bayern", sagte Eberl, ehe er neuen Kampfesmut fasste. Der Münchner Kader "ist stark und wird diese Ausfälle auffangen", betonte er und meinte: "Wir werden jetzt noch enger zusammenrücken. Die Qualität ist da, um weiter unsere großen Ziele zu verfolgen."

Vor Youngster Jonas Urbig, der weiterhin den neuerlich an der Wade verletzten Kapitän Manuel Neuer vertritt, stellt sich die Abwehr des Bundesliga-Spitzenreiters quasi von selbst auf. Upamecano wird von Eric Dier ersetzt, der zuletzt in der Liga viermal in Serie durchgespielt hatte. Nebenmann Min-Jae Kim hat seine Achillessehnenprobleme überwunden, links rückt Hiroki Ito für Davies in die Mannschaft.

Sieg gegen Frankfurt macht den Bayern Mut In dieser Formation, ergänzt durch Konrad Laimer rechts (und Neuer im Tor), hatten die Bayern kürzlich Eintracht Frankfurt 4:0 bezwungen. Die Hoffnungen, dass dieser Verbund auch Schwergewicht Inter Mailand im Viertelfinale der Königsklasse standhält, sind groß. Allerdings fehlt derzeit auch noch Mittelfeldmann Aleksandar Pavlovic (Drüsenfieber), der Ende Februar gegen Frankfurt mitspielte. Ex-Bayern-Star Philipp Lahm ledert gegen England-Coach Thomas Tuchel: "Kommt immer zu Spannungen" Beim Nationalspieler ist eine baldige Rückkehr jedoch nicht ausgeschlossen, und auch bei "Upa" hoffen die Bayern noch. Ob eine OP erforderlich sein wird, ist offen - womöglich kann er auch in drei, vier Wochen wieder auflaufen. Inter, das am 8. April nach München kommt und die Bayern acht Tage später (16. April) zum Rückspiel in San Siro erwartet, kommt allerdings in jedem Fall zu früh.