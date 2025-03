FC Bayern München: Berater von Alphonso Davies schießt hart gegen Kanada-Coach Jesse Marsch

Nedal Huoseh, Berater von Alphonso Davies, hat nach der Kreuzbandverletzung des Kanadiers hart gegen Nationaltrainer Jesse Marsch geschossen.

Die Saison von Alphonso Davies ist vorbei! Der Star des FC Bayern kehrte mit einem Kreuzbandriss von den Länderspielen Kanadas zurück.

Sein Berater Nedal Huoseh ist deswegen richtig sauer. Das berichtet die "tz". Demnach war ein Davies-Einsatz gegen die USA überhaupt nicht geplant: "Er hätte im Freundschaftsspiel um Platz 3 gegen die USA nicht spielen dürfen. Ich war überrascht, dass er anfing, denn er hatte mitgeteilt, dass er nicht in der Lage sei, zu beginnen."

"Eine Quelle innerhalb der CSA sagte mir am Freitagabend, dass Alphonso nicht in der Startelf stehen würde, aber vielleicht ein paar Minuten bekommen würde. Ich habe ihnen gesagt, dass er überhaupt nicht spielen sollte", so Huoseh weiter.

Vor allem Kanada-Coach Jesse Marsch bekam sein Fett weg: "Meiner Meinung nach hätte er die Situation besser meistern müssen, das wäre zu 100% vermeidbar gewesen. Vor seiner Zeit in Kanada hat Jesse Marsch Profis auf höchstem Niveau trainiert und sollte genau wissen, dass man mit Spielern kein Risiko eingehen sollte, wenn sie einem sagen, dass sie nicht spielen können."