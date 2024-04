Anzeige

Kehrt Julian Nagelsmann zum FC Bayern zurück? Sein Berater bestätigte nun offiziell Gespräche zwischen den Parteien.

Der FC Bayern wird womöglich schon innerhalb der kommenden Tage wissen, ob er mit Julian Nagelsmann als Trainer in die neue Saison gehen wird. Wie dessen Berater Volker Struth im Podcast des TV-Moderators Sebastian Hellmann bestätigte, verhandeln die Münchner aktuell mit ihrem ehemaligen Coach und derzeitigen Bundestrainer.

"Ich kann natürlich nicht beurteilen, wann Julian sich für was entscheiden will", sagte dazu Vereinspräsident Herbert Hainer, "soweit ich weiß, ist auch der DFB interessiert an ihm." Tatsächlich möchte der Verband den bis zur Heim-EM im Sommer datierten Vertrag mit Nagelsmann gerne schnellstmöglich bis zur WM 2026 ausdehnen.

Die sportliche Leistung der Bayern mit Vorstand Max Eberl an der Spitze führe Gespräche mit mehreren Kandidaten, "am Ende müssen wir sehen, wer am besten zu uns passt", meinte Hainer und schloss mit den Worten: "Sobald weißer Rauch aufsteigt, werden wir etwas verkünden."

Eberl meinte: "Ich kommentiere nichts!" Auch Klubchef Jan-Christian Dreesen wollte sich nicht an den Diskussionen um Trainer und Mannschaft beteiligen: "Wir tun gut daran, mit all diesen Personalien gelassen umzugehen."