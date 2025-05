Der FC Bayern gelingt beim letzten Heimspiel von Thomas Müller ein 2:0-Arbeitssieg gegen Borussia Mönchengladbach. Ein Mann erhält die Bestnote. Noten und Einzelkritik des FCB. Aus der Allianz Arena berichtet Martin Volkmar Ohne Glanz hat Bayern München in der Bundesliga beim 2:0 (1:0) über Borussia Mönchengladbach einen Pflichtsieg gefeiert. Dabei wurde Thomas Müller schon vor dem Spiel verabschiedet und dann bei seiner Auswechslung nach 83 Minuten bejubelt. Bester FCB-Profi war aber ein anderer Routinier: Manuel Neuer hielt sein Team bei seinem Comeback mit mehreren Paraden im Spiel. Nach der Partie nahm der Kapitän die Meisterschale für den 34. Titelgewinn im Empfang. Noten und Einzelkritik der Bayern. Alle Relegationsspiele zwischen Bundes- und 2. Liga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 22. bis 27. Mai LIVE in Sat.1, und im Livestream auf ran.de und Joyn

Manuel Neuer Der Kapitän feiert nach mehr als zwei Monaten Verletzungspause im letzten Heimspiel der Saison sein Comeback. Hat mehr zu tun als gedacht und vereitelt mit starken Paraden in der ersten Halbzeit mehrfach einen Rückstand. Klärt zunächst nach einer verunglückten Rechtsflanke von Lainer, die fast ins Tor fällt (8.), verhindert mit einem Reflex aus kürzester Distanz ein Eigentor von Dier (23.) und rettet dann bei einem verdeckten Flachschuss von Hack (40.). Nach der Pause ebenfalls mehrfach zur Stelle gegen Reitz (60.) sowie die frei vor ihm abschließenden Cvancara (79.) und Stöger (81.). Damit – neben Müller – der Mann des Spiels. ran-Note: 1

Josip Stanisic Souveräne Vorstellung im Abwehrzentrum, wo er gemeinsam mit Dier DFB-Stürmer Kleindienst fast vollständig aus der Partie nimmt. Muss allerdings schon nach 62 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden. ran-Note: 3

Eric Dier Der Engländer, der zu AS Monaco wechselt, wird vor der Partie mit großem Applaus verabschiedet. Stabile Vorstellung, blockt einen gefährlichen Schuss von Kleindienst (78.). ran-Note: 3

Raphael Guerreiro Der Portugiese kehrt nach überstandenem Muskelfaserriss zurück, so dass endlich wieder ein Linksfuß links hinten spielt. Klärt nach Hacks Lupfer an Neuer vorbei zur Ecke (10.). Sehr offensiv und dort mit guter Schusschance übers Tor (53.). Lässt dafür aber defensiv vor allem Lainer zu viel Platz und auch Cvancara vor dessen Großchance laufen. Macht nach 83 Minuten Platz für Palhinha. ran-Note: 4

Joshua Kimmich Wie immer bemüht und erste Anspielstation der Mitspieler, aber insgesamt eher ein durchschnittlicher Auftritt des DFB-Spielführers. Schuss vom 16er in die Arme von Gladbachs Keeper Omlin (28.). ran-Note: 3

Leon Goretzka Der Nationalspieler erhält diesmal den Vorzug vor Pavlovic. Leistet sich ungewohnt viele Fehlpässe, klärt aber einmal in höchster Not mit schöner Grätsche (22.). Schießt aus guter Position am Tor vorbei (54.). Muss nach Stanisics Auswechslung Innenverteidiger spielen, was er tadellos macht. ran-Note: 3

Michael Olise Wird häufig von seinen Mitspielern gesucht, der letzte Pass kommt dann aber zu selten an. Lässt dann aber zwei Gegenspieler alt aussehen und nutzt den Platz zur Vorlage auf Kane zum 1:0. Auch in der Folge einmal mehr der auffälligste Münchner Offensivspieler. Auch der Franzose findet bei einem Drehschuss in Omlin seinen Meister (75.), ist dann aber in der 90. Minute doch noch zum 2:0 erfolgreich. Sein elftes Bundesliga-Tor. ran-Note: 2

Thomas Müller Von Beginn an liegt Wehmut über die Allianz Arena, in der die 75.000 Zuschauer das letzte Heimspiel von Klublegende Thomas Müller erleben dürfen. Es ist zudem das 750. Pflichtspiel für Müller, der damit in der Bundesliga mit weitem Vorsprung an der Spitze der ewigen Bestenliste liegt. Wird schon vor Anpfiff von Vorstand und Fans mit Geschenken und großer Choreo verabschiedet. Hat insgesamt gegen die massierte Gladbacher Fünferkette wenig Gelegenheiten. Nach der Pause dann besser im Spiel, verpasst aber dreimal seinen Treffer (57., 78., 77.). Von Mitspielern und Fans bei seiner Auswechslung in der 83. Minute gefeiert. ran-Note: 2

© 2025 Getty Images

Kingsley Coman Der Franzose erhält links vorne etwas überraschend den Vorzug vor Leroy Sane, nutzt seine Chance aber nicht. Schießt aus guter Position von der Strafraumgrenze weit vorbei (26.). Ansonsten ohne zwingende Aktionen, so dass er nach 62 Minuten runtermuss. ran-Note: 4

Harry Kane Der Engländer, für den die deutsche Meisterschaft bekanntlich der erste Titelgewinn seiner Karriere ist, findet in der ersten halben Stunde nicht ins Spiel. Steht dann aber genau da, wo ein Mittelstürmer stehen muss, und köpft Olises Vorlage zum 1:0 ein (31.). Mit dem 25. Saisontreffer auf dem besten Weg zum zweiten Gewinn der Torjägerkanone. ran-Note: 2

Aleksandar Pavlovic Der Youngster ersetzt Stanisic in der 62. Minute, geht aber für Goretzka ins zentrale Mittelfeld. Hat schon zwei Minuten später eine gute Schusschance, die Omlin pariert. ran-Note: 3

Leroy Sane Die unerwartete Bankrolle könnte ein Zeichen an den Nationalspieler sein, sich im Saison-Endspurt trotz der offenen Vertragsverhandlungen weiter auf den Sport zu fokussieren. Kommt erst nach 62 Minuten für Coman und zeigt eine ordentliche Leistung: Vorlage zum 2:0 von Olise, scheitert zudem in der Nachspielzeit an Omlin. ran-Note: 2

Joao Palhinha Der Portugiese kommt nach 83 Minuten für Guerreiro. ran-Note: Ohne Bewertung

Serge Gnabry Der Nationalspieler löst Klubidol Müller ebenfalls nach 83 Minuten ab. ran-Note: Ohne Bewertung