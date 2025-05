Beim Heimspiel des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach und auch bei der Schalenübergabe fällt eine Kakadu-Figur ins Auge. Was hat es mit dem Vogel auf sich?

Vor dem Spiel des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach (2:0) richten sich alle Augen auf Thomas Müller, der sein letztes Heimspiel für den Rekordmeister bestreitet. Dann schießen Harry Kane und Michael Olise den Sieg heraus.

Bei der Schalenübergabe sorgt dann Trainer Vincent Kompany dafür, dass auch eine Kakadu-Figur ihren großen Auftritt hat und ins rechte Licht gerückt wird. Als er die Trophäe in die Hände bekommt, stellt er die Nachbildung des Vogels auf das Podest.

Spätestens da fragten sich nicht nur die Bayern-Fans, was es mit dem Kakadu auf sich hat, der in der TV-Übertragung bereits während der Partie am Seitenrand zu sehen war. Die Auflösung ließ nicht lange auf sich warten.

Durch die Allianz Arena geisterte schnell die Geschichte, der Kakadu stamme aus dem Käfer-Restaurant, in dem einige Bayern-Stars am vergangenen Sonntag das letztlich für die Meisterschaft entscheidende Spiel von Bayer Leverkusen beim SC Freiburg (2:2) verfolgten. Nach feuchtfröhlicher Feier wurde dann offenbar die Figur kurzerhand mitgenommen.

