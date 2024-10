Harry Kane produziert für den FC Bayern München und England Tore am Fließband - und muss sich doch gelegentlich Kritik anhören. Der Vorwurf: Kane treffe nur gegen die kleinen Gegner. Die Statistiken zeigen jedoch klar, dass diese Vorwürfe haltlos sind. von Dominik Hager Harry Kane hat es in der noch jungen Saison bereits mächtig krachen lassen. In den ersten sechs Pflichtspielen für den FC Bayern München erzielte der Engländer zehn Tore und gab zudem noch fünf Assists. Das siebte Saisonspiel für den Rekordmeister sollte für den Torjäger aber zum Alptraum werden. Jonathan Tah und Edmond Tabsoba sowie insgesamt sehr defensive Leverkusener nahmen Kane beim 1:1 im Strafraum praktisch die Luft zum Atmen. Der 31-Jährige kam im Sechzehner kaum mal an den Ball und verzeichnete bis zu seiner späten Auswechslung keinen einzigen Abschluss. Dies war Kane als Startelfspieler zuletzt vor rund drei Jahren beim Premier-League-Spiel der Spurs gegen Crystal Palace passiert. Für den FCB ist es natürlich enorm unglücklich, dass Kane ausgerechnet im Top-Spiel gegen Leverkusen seine Torgefahr nicht auf den Platz bringen konnte. Gegen die enorm tief stehende Werkself hätte es den einen Moment des eigentlichen Tor-Garanten für einen Sieg gebraucht. Der Kane-Moment kam jedoch nicht, genauso wie bereits in der vergangenen Saison, als er in den Champions-League-Duellen mit Real Madrid und dem FC Arsenal nicht aus dem Spiel heraus traf. Schon damals waren erste kritische Töne in Bezug auf den Münchner Rekord-Transfer zu hören, die am Wochenende nun erneut zu vernehmen waren. "Kane schießt in den wichtigen Spielen keine Tore" oder "Kane trifft nur gegen kleine Gegner" war auf Social Media und in Fußball-Foren nicht selten zu lesen.

Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zur Bundesliga Spielplan

Tabelle

Torjäger

Anzeige

Anzeige

Kane trifft gegen alle: Zehn Bundesliga-Tore gegen Top-Teams Doch ist diese Kritik eigentlich gerechtfertigt? Blickt man auf die Bilanz von Kane in der Bundesliga, muss das schon mal klar verneint werden. Von 36 Treffern in der Vorsaison erzielte er nämlich ganze zehn Tore gegen die direkten Konkurrenten aus Leverkusen (1), Stuttgart (3), Dortmund (3) und Leipzig (3). Ohnehin hat Kane gegen jeden Bundesligisten bereits getroffen. Fehlte Freiburg in der Vorsaison noch in seiner Sammlung, holte er das am 2. Spieltag der laufenden Spielzeit nach. Auf nationaler Ebene lässt sich also ganz einfach zusammenfassen: Kane trifft gegen alle!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Champions League: Kane wichtig - aber mit Luft nach oben Auf internationaler Ebene ist ein Zwischenfazit nicht ganz so eindeutig. Zwar ist seine Champions-League-Bilanz mit zwölf Treffern in 13 Partien stark, jedoch wird die Bilanz tatsächlich ein wenig dadurch getrübt, dass er in den Viertel- und Halbfinal-Partien gegen Arsenal und Real Madrid nur jeweils per Elfmeter traf. Wichtig ist aber eben auch, dass es einen Spieler gibt, der Strafstöße absolut verlässlich verwandelt. Zudem sei angemerkt, dass der FC Bayern ohne Kane womöglich überhaupt kein Viertel- und Halbfinale gesehen hätte. Immerhin war es der englische Angreifer, der die Bayern nach der Hinspiel-Niederlage bei Lazio Rom (0:1) im Achtelfinale mit einem Doppelpack beim 3:0 im Rückspiel doch noch vor einem frühen Aus rettete. Ohnehin ist Kane viel mehr als nur ein reiner Torjäger. Der 31-Jährige kann Verteidiger auf sich ziehen, Bälle halten und hat sogar echte Spielmacher-Fähigkeiten. Derartige Fähigkeiten sind insbesondere in großen Spielen wichtig, wo es die Mittelstürmer ohnehin eigentlich immer schwer haben. Robert Lewandowski kann davon ein Lied singen. Der Pole wurde auch häufig dafür kritisiert, in den entscheidenden Champions-League-Spielen nicht geknipst zu haben. Verwunderlich ist all das nicht, da es die Hauptaufgabe der gegnerischen Innenverteidiger ist, den Top-Torjäger des Teams möglichst gut aus dem Spiel zu nehmen. Unsportlich oder clever? Bayer greift gegen Bayern in die Trickkiste

Raab in Gefahr: HSV-Keeper erst im Glück - dann mit mächtig Pech

VfB vs. Wolfsburg: Wilde Diskussionen um dreiste Schwalbe und falsches Rot

Bundesliga-Transfergerüchte: FC Bayern wohl an Liverpool-Torhüter Alisson als Neuer-Nachfolger dran 1 / 8 © News Images Alisson (FC Liverpool)

Hat der FC Bayern einen großen Namen als Neuer-Nachfolger im Blick? Wie die "Sun" berichtet, soll der Rekordmeister an Routinier Alisson vom FC Liverpool dran sein. Der 31-Jährige steht zwar noch bis 2027 bei den "Reds" unter Vertrag, im Sommer gab es aber bereits Gerüchte über einen Saudi-Arabien-Wechsel. Alisson soll einen Wechsel in den Wüstenstaat abgelehnt haben, aber ... © Action Plus Alisson (FC Liverpool)

Liverpool hat jedoch mit Giorgi Mamardashvili bereits einen möglichen Ersatz für den Brasilianer verpflichtet, der im kommenden Sommer vom FC Valencia kommt. Bei den Bayern steht Manuel Neuer derweil noch bis 2025 unter Vertrag. Dass der 38-Jährige im kommenden Jahr bereits die Schuhe an den Nagel hängt, ist unwahrscheinlich. Genauso unwahrscheinlich ist, dass die Bayern eine hohe Ablöse für Alisson zahlen würden, da 2026 auch Alexander Nübel von seiner Leihe zum VfB Stuttgart zurückkehrt. © IMAGO/PanoramiC Mason Greenwood (Olympique Marseille)

Dieses Gerücht dürfte auf viel Gegenwind von den Bayern-Fans stoßen. Übereinstimmenden Berichten von "TalkSPORT" und "HITC" zufolge hat sich Marseille-Neuzugang Mason Greenwood mit starken Leistungen in Frankreich in den Fokus der Münchner gespielt haben. Auch das Spanien-Trio Real Madrid, Atletico Madrid und FC Barcelona sowie der Scheich-Klub Paris SG sollen Interesse am 22-jährigen Englänger haben ... © IMAGO/DiZ-PiX Mason Greenwood (Olympique Marseille)

Erst Mitte Juli war Greenwood für 26 Millionen Euro von Jugendverein Manchester United in die Ligue 1 gewechselt. Unter OM-Coach Roberto De Zerbi verpasste der Rechtsaußen in den ersten vier Pflichtspielen keine einzige Spielminute und glänzte mit fünf Toren sowie einer Vorlage. Aufgrund von Vergewaltigungsvorwürfen steht Greenwood in der Kritik - daran änderte auch der Freispruch im Februar 2023 wenig. © Getty Images Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt)

Im Sommer kam es bei der SGE zu keinem Marmoush-Abgang, doch das könnte sich im Winter ändern. Laut "Daily Mirror" hofft der Angreifer weiter auf einen "Traumwechsel in die Premier League". Mit dem FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Newcastle United, dem FC Liverpool und dem von Ex-Frankfurt-Coach Oliver Glasner trainierten Crystal Palace sollen sogar fünf Klubs Interesse zeigen, das berichtet der "Mirror". © IMAGO/osnapix Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt)

Auch die Frankfurter sollen einem Verkauf wohl weiterhin nicht gänzlich abgeneigt sein. Bei einer Ablöse von mindestens 30 Millionen Euro erhoffen sich die Hessen einen saftigen Gewinn, kam der Stürmer doch vor knapp einem Jahr ablösefrei aus Wolfsburg. In 45 Pflichtspielen erzielte er seitdem für die Eintracht 20 Treffer. © 2024 Getty Images Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen)

Das Leverkusener Supertalent wird im Sommer 2025 eine der heißesten Aktien auf dem Transfermarkt sein, so viel ist klar. Doch neben dem FC Bayern wird sich laut dem spanischen Portal "Relevo" auch Real Madrid um Wirtz bemühen. Während der deutsche Rekordmeister dafür bereit ist, in die Vollen zu gehen, sieht die Strategie der Königlichen etwas anders aus. © IMAGO/Every Second Media Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen)

Denn: Real Madrid will einem "Bieter-Krieg" offenbar um jeden Preis aus dem Weg gehen und wird den Kontakt mit Wirtz' Klub Bayer Leverkusen nur suchen, wenn sich der Bundesliga-Shootingstar bereits im Vorfeld für den Champions League-Sieger entscheidet. 120 Millionen Euro gilt laut "Relevo" als Startpreis für den 21-Jährigen. Beim Double-Sieger der vergangenen Saison hat Florian Wirtz noch einen Vertrag bis 2027.

Anzeige