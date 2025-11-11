Bundesliga
FC Bayern München: Dayot Upamecano vor Transfer?! Innenverteidiger gibt Update über Verhandlungen
- Aktualisiert: 13.11.2025
- 15:15 Uhr
- SID
Verlässt Dayot Upamecano den FC Bayern München? Der Franzose äußert sich über die zähen Vertragsverhandlungen.
FC Bayern Münchens Abwehrchef Dayot Upamecano hat die Frage nach seiner Zukunft erneut offen gelassen.
"Ich habe einen guten Berater. Wir werden die richtige Entscheidung treffen. Ich konzentriere mich auf diese Saison und meine Ziele mit dem Verein und der Nationalmannschaft", sagte der Franzose der Zeitung "L'Équipe".
Der Vertrag des 27-Jährigen läuft im Sommer aus, Upamecano wird mit Real Madrid in Verbindung gebracht.
Bayern-Boss Freund: "Großes Ziel, mit Upa zu verlängern"
"Ich habe immer gesagt, dass ich mich bei den Bayern wohlfühle. Ich habe einen tollen Trainer und tolle Teamkollegen", sagte Upamecano. Angesprochen auf das Interesse anderer Klubs meinte der Verteidiger: "Ich stehe bei den Bayern unter Vertrag. Ich fühle mich geehrt, wenn Vereine an mir interessiert sind."
Das Wichtigste in Kürze
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hatte zuletzt den Wunsch des Klubs unterstrichen, Upamecano langfristig zu binden.
"Das ist ja kein Geheimnis, dass es unser großes Ziel ist, mit Upa zu verlängern. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass viele Vereine an Upa interessiert sind, weil er einfach richtig, richtig gut performt", sagte Freund am Freitag.
Vertragsverlängerung: Kompany könnte eine Rolle spielen
Um den Franzosen tatsächlich in der bayerischen Landeshauptstadt halten zu können, könnte Trainer Kompany eine große Rolle spielen. Seit der Verpflichtung des Belgiers als Cheftrainer läuft es bei den Münchnern wieder sehr rund. Noch immer sind sie ungeschlagen und der absolute Ligaprimus. Solche Fakten könnten auch einen Dayot Upamecano überzeugen.
Dieser schwärmt auf jeden Fall im Interview über Kompany: "Ich habe versucht, viele Dinge zu verbessern, und das verdanke ich vor allem einem großartigen Trainer. Als er kam, hat er mir sofort Tipps gegeben", so der 27-Jährige.
Dass Vincent Kompany selbst ein Verteidiger war, sei eine große Hilfe für die Trainingseinheiten: "Ich fühle mich viel stärker. Als Kompany kam, hat sich vieles verändert. Er hat uns gezeigt, wie wir besser verteidigen können."