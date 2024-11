Nach einer titellosen Saison investierte der FC Bayern München im Sommer in großem Stil auf dem Transfermarkt. Nach rund einem Drittel der Saison zieht ran mit Blick auf die Einkäufe ein Zwischenfazit.

Wenn man etwas kritisieren möchte, dann, dass er in der Champions League einzig zum Auftakt gegen Dinamo Zagreb erfolgreich war. Doch das ist Motzen auf hohem Niveau.

Wettbewerbsübergreifend erzielte er in 15 Pflichtspielen sieben Tore und bereitete vier weiter vor. Seinen zahlenmäßig besten Auftritt hatte Olise am vierten Bundesliga-Spieltag gegen Werder Bremen, als ihm zwei Treffer und zwei Assists gelangen.

Als Rechtsaußen machte er Leroy Sane den Stammplatz schnell abspenstig. Ist unter Trainer Vincent Kompany in der Regel erste Wahl. Der Neuzugang von Crystal Palace zahlt das Vertrauen mit Leistung zurück.

Erst seit der Verletzung von Aleksandar Pavlovic (Schlüsselbeinbruch) rückte der Portugiese neben Joshua Kimmich in die Startelf. Dort machte er seine Sache solide, ohne zu glänzen. Doch das ist als Abräumer ja auch nicht sein Job. Trotzdem bleibt insgesamt Luft nach oben.

Das Wichtigste in Kürze

Pech für Palhinha: Eigentlich wollte sich der 29-Jährige in den großen Spielen gegen PSG (Champions League), Borussia Dortmund (Bundesliga) und Bayer Leverkusen (DFB-Pokal) auszeichnen, doch jetzt kommt auch ihm eine Verletzung dazwischen.

Hiroki Ito ist der Pechvogel der Saison beim FC Bayern. In der Vorbereitung zog sich der Japaner, der vom VfB Stuttgart nach München gekommen war, einen Mittelfußbruch zu. Damit nicht genug. Zuletzt musste sich der Innenverteidiger einer erneuten Fuß-OP unterziehen. Wann er sein Debüt für den Rekordmeister geben kann, steht noch in den Sternen.

Josip Stanisic (Leih-Ende)

Der 24-Jährige, der vergangene Saison an Bayer Leverkusen ausgeliehen war, kehrte als großer Hoffnungsträger zurück. In der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Ulm stand der Rechtsverteidiger noch in der Startelf. Doch unmittelbar vor dem Bundesliga-Auftakt schlug das Verletzungspech zu.

Stanisic erlitt im Training einen Außenbandriss im Knie. Normalerweise bedeutet das mindestens vier Monate Pause.

Laut "kicker" läuft die Regeneration jedoch nach Plan, sodass vielleicht sogar noch ein Comeback 2024 möglich sein könnte. Dann will der Rückkehrer erst richtig durchstarten.