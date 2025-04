So lief die Pressekonferenz des FC Bayern München vor dem Bayern-Duell gegen den FC Augsburg am 28. Spieltag der Bundesliga.

Der FC Bayern München empfängt am Freitag für den 28. Spieltag der Bundesliga den FC Augsburg in der Allianz Arena (Freitag, ab 20:30 Uhr im Liveticker).

Im Bayern-Duell erwartet den Deutschen Rekordmeister eine harte Nuss, die man trotz großer Verletzungssorgen knacken will. Die Augsburger haben in den vergangenen zehn Liga-Spielen nur einmal verloren. In der Rückrundentabelle findet man den FCA auf Platz 3, hinter den Bayern und Bayer 04 Leverkusen.

Das Team von Trainer Vincent Kompany möchte den Vorsprung in der Tabelle dennoch weiter ausbauen. Es sind sechs Punkte auf Leverkusen aktuell. Welche Updates gibt es vor dem Spiel und welcher der Sorgenkinder des FC Bayern ist womöglich doch fit?

ran begleitet die Pressekonferenz, ihr könnt die wichtigste Aussagen im Liveticker nachlesen.