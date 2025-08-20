Anzeige

Thomas Müller mit Kritik an Uli Hoeneß Nicht gefallen hatte ihm auch, dass ihm Ehrenpräsident Uli Hoeneß bei der Kino-Premiere der Müller-Doku öffentlich dazu riet, seine Karriere im Sommer beim FC Bayern zu beenden. Müller stellte noch einmal klar: "Die Entscheidung, dass ich keinen neuen Vertrag mehr bekommen werde, kam für mich zu diesem Zeitpunkt und aufgrund der vorherigen Kommunikation schon überraschend. Das sind allerdings jetzt schon sehr alte Kamellen, zu denen sich alle Seiten auch schon detailliert geäußert haben." "Der Verein hatte intern bereits entschieden und es mir noch nicht mitgeteilt. Dass Uli Hoeneß dann versucht hat, mir eine Brücke zu bauen, und sich öffentlich zu meiner Vertragssituation auf der Kino-Premiere meiner Doku geäußert hat, fand ich ehrlicherweise nicht sehr glücklich. Geradeaus hätte mir besser gefallen."

Thomas Müller mit großem Lob für Michael Olise Müller äußerte sich auch zu anderen Themen und sieht in Michael Olise eine der künftigen Führungsfiguren im Kader von Bayern München und vergleicht den Offensivstar mit einer Klubikone. "Ich sehe ihn von der Art und Weise, wie er auftritt und was er unter Leistungsbereitschaft versteht, als absoluten Leistungsträger der nächsten Jahre", sagte Müller der : "Er kann der Spieler werden, der in Zukunft für Bayern vorangeht, wie es zu meiner Zeit Franck Ribery getan hat." Olise sei ein anderer Charakter als Ribéry, "aber er ist auch ein Typ, der klar signalisiert: 'Gib mir den Ball, ich regele das!' So kann man auch eine Mannschaft anführen, ohne ein großer Lautsprecher zu sein", so Müller, der inzwischen sein Debüt in der MLS für die Vancouver Whitecaps gegeben hat. Eine hohe Meinung hat Müller auch von Bayern-Stareinkauf Luis Díaz. Der kolumbianische Stürmer sei "von Anfang an gut angekommen, war sofort drin. Ich habe ihn als extrem fleißig von seiner Spielweise her erlebt, und er hat ein tolles Spielverständnis", sagte Müller: "Er ist immer aktiv und taucht als Flügelspieler auch im Strafraum auf, daher sehe ich ihn als Transfer für den FC Bayern sehr positiv."

Shootingstar Lennart Karl: Thomas Müller warnt vor Hype Bei Toptalent Lennart Karl (17) warnte Ex-Weltmeister Müller vor einem verfrühten Hype. Auch solle man dem gebürtigen Bayer nicht vorschnell die Rolle des nächsten Sympathieträgers für die Fans aufdrücken. "Es sollte bei Lennart erst mal um das Sportliche gehen, der Rest kommt dann von allein", sagte Müller. An einen Mangel an Identifikationsfiguren bei den Bayern nach seinem Abschied glaubt Müller nicht. "Wir haben einige Spieler in den Reihen, die den FC Bayern absolut verkörpern und aus der Jugend kommen", sagte Müller und nannte Aleksandar Pavlovic und Josip Stanisic als Beispiele. Jamal Musiala wolle er "diese sentimentale Diskussion" derweil "gar nicht aufbürden. Er soll sich einfach als Freigeist fühlen und Spaß am Fußball haben, wenn er wieder fit ist."

