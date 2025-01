Drei Spieler, die ausfallen könnten, sind an sich schon nicht gut, alle auf derselben Position jedoch macht das Unglück zu einem Unheil. Wegen der Ausfälle wird der 18-Jährige Max Schmitt zumindest im Kader des FCB gegen Borussia Mönchengladbach stehen. Gut möglich auch, dass er sich sogar in der Startelf wiederfindet.

Sein Vertreter Konstantin Heide, ebenfalls Münchner und bei der SpVgg Unterhaching aktiv, machte ein Riesenspiel und wurde sogar zum Elfmetertöter. Im Finale erhielt Heide dann den Vorzug und wurde neuerlich zum Matchwinner im Elfmeterschießen. So einen Rückschlag mit damals 17 so gut wegzustecken, das ist aller Ehren wert.

Ulreich ist keine Lösung für die Zukunft, auch Peretz hat noch keine Bäume ausgerissen. Die Verantwortlichen könnten sich zumindest so ein Bild von Schmitt in einem Bundesligaspiel machen.

Verfrühte Neuer-Rückkehr wäre risikoreich

Und das sollten sie womöglich auch. Neuer hat sich nach seinem Rippenbruch aus dem Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen (0:1) laut "kicker" und "BILD" noch immer nicht vollständig erholt. Spielberechtigt wäre er trotz seines anschließenden Platzverweises gegen Bayer 04, die Sperre gilt nur für den Pokal.

Für die großen Ziele, die der Rekordmeister noch hat - Stichwort "Finale Dahoam 2025" - ist ein topfitter Neuer unerlässlich. Völlig außer Frage steht, dass er nicht mehr die Qualität hat, die er 2014 hatte. Aber das reicht immer noch, um zu den besten Keepern Europas zu zählen.

Auch die Terminierung könnte den Bayern in die Karten spielen. Leverkusen als ärgster Konkurrent spielt bereits am Freitag in Dortmund (ab 19:50 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App). Gewinnt die Werkself nicht, dann sind es mindestens drei Punkte Vorsprung und ein Mini-Polster, um Schmitt bedenkenlos zu vertrauen.

Genügend Selbstvertrauen dürfte der 18-Jährige haben. Und an ihm würde ein Einsatz sowieso nicht scheitern.