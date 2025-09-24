FC Bayern München: Ex-FCB-Direktor bekommt hohen Posten in Paris

Zehn Jahre arbeitete Marco Neppe für den FC Bayern, ehe es im April 2024 zur Trennung kam. Künftig wird er als Sportdirektor beim Paris FC tätig sein.

Neuer Job für Marco Neppe: Der frühere Technische Direktor des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München arbeitet künftig in Frankreich. Beim Erstliga-Aufsteiger Paris FC übernimmt der 39-Jährige ab Oktober als Sportdirektor. Neppe hatte insgesamt zehn Jahre für die Bayern gearbeitet, im April 2024 folgte die Trennung im gegenseitigen Einvernehmen.

"Marco Neppe bringt seine umfassende Erfahrung bei einem der größten Vereine Europas mit und kann auf eine prestigeträchtige Erfolgsbilanz zurückblicken", sagte Klubpräsident Pierre Ferracci. In Paris trifft Neppe unter anderem auf den früheren deutschen Nationaltorhüter Kevin Trapp, der im Sommer von Eintracht Frankfurt in die französische Hauptstadt gewechselt war.

Neppe war im Juli 2014 aus Leverkusen zum Rekordmeister gekommen. Begonnen hatte er als Scout. Seit Dezember 2021 war er Technischer Direktor, unter Neppe wurden in München Spieler wie Jamal Musiala und Alphonso Davies entdeckt. Zuletzt arbeitete er als Berater des Toronto FC.