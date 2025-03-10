Transfers und News im Überblick
FC Bayern München: Leihgabe wird Leistungsträger und schließt Rückkehr aus - News und Gerüchte
- Aktualisiert: 24.09.2025
- 20:45 Uhr
Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker.
Inhalt
- +++ 24. September, 17:14 Uhr: Joao Palhinha will offenbar nicht zum FC Bayern zurück +++
- +++ 23. September: FC Bayern München hat bei Nicolas Jackson gleich vier Zukunfts-Optionen +++
- +++ 22. September, 14:09 Uhr: Jonas Urbig fällt wochenlang aus +++
- +++ 21. September, 18:05 Uhr: Bietet sich Upamecano bei Real Madrid an? +++
- FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers
+++ 24. September, 17:14 Uhr: Joao Palhinha will offenbar nicht zum FC Bayern zurück +++
Der aktuell vom FC Bayern zu Tottenham Hotspur verliehene Joao Palhinha hat offenbar bereits endgültig mit dem deutschen Rekordmeister abgeschlossen.
Wie der Transferjournalist Ben Jacobs berichtet, komme eine Rückkehr nach München für den Portugiesen nicht infrage. Der 30-Jährige hoffe demnach darauf, dass Tottenham ihn im kommenden Sommer fest verpflichtet.
Tottenham verfügt demnach über eine Kaufoption, auch die Bayern selbst sollen darauf spekulieren, dass der Europa-League-Sieger der Vorsaison die Klausel zieht, da Palhinha keine Perspektive mehr habe.
Palhinha war 2024 mit einem Jahr Verspätung für gut 50 Millionen Euro Ablöse vom FC Fulham zum FC Bayern gewechselt, nachdem der Transfer ein Jahr zuvor noch in letzter Sekunde gescheitert war.
Doch im System von Trainer Vincent Kompany fand der zweikampfstarke, aber offensiv kaum sichtbare Palhinha keinen Platz. Nur zehnmal stand er in der Startelf, verpasste aber auch mehrere Monate verletzt.
Bei Tottenham hingegen ist Palhinha gesetzt, in der Premier League gehörte der 36-malige portugiesische Nationalspieler zuletzt viermal in Folge zur Anfangsformation.
+++ 23. September: FC Bayern München hat bei Nicolas Jackson gleich vier Zukunfts-Optionen +++
Dass der FC Bayern verpflichtet ist, Nicolas Jackson nach 40 Startelf-Einsätzen in dieser Saison fest vom FC Chelsea zu verpflichten, ist mittlerweile hinlänglich bekannt.
Doch was passiert, wenn er - wie zu erwarten ist - bis zum Saisonende nicht auf diese Anzahl kommt? Wie die "Bild" berichtet, hätten die Bayern dann trotzdem die Möglichkeit, den senegalesischen Stürmer für die vereinbarte Summe von 65 Millionen Euro zu verpflichten und ihn mit einem Fünfjahresvertrag auszustatten.
Die Kaufoption müssten die Münchner demnach aber bis Mitte Mai nächsten Jahres gezogen haben. Sie könnten aber auch versuchen, mit Chelsea noch einmal neu zu verhandeln und die Ablösesumme zu senken. Zudem ist weiterhin möglich, dass der Stürmer nach der Saison zurück zum FC Chelsea muss und nicht langfristig beim deutschen Rekordmeister unterschreibt.
+++ 22. September, 14:09 Uhr: Jonas Urbig fällt wochenlang aus +++
Nächste Verletzung beim FC Bayern München: Ersatz-Torhüter Jonas Urbig hat sich im Training einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen.
Zur Ausfalldauer machte der FCB keine Angaben, je nach Grad des Muskelfaserrisses kann ein Ausfall von wenigen Wochen bis zu mehreren Monaten dauern.
Am 29.10. ist der FC Bayern im DFB-Pokal beim 1. FC Köln gefordert. Manuel Neuer wird gesperrt fehlen, sollte Urbig bis dahin nicht einsatzbereit sein, dann müsste die Nummer drei Sven Ulreich das Tor hüten.
+++ 21. September, 18:05 Uhr: Bietet sich Upamecano bei Real Madrid an? +++
Seit Monaten bemüht sich der FC Bayern München um die Verlängerung des 2026 auslaufenden Vertrags von Dayot Upamecano. Einem Bericht der spanischen Sportzeitung "Marca" zufolge würde der Franzose aber lieber zu Real Madrid wechseln.
In dem Artikel heißt es sogar, der Ex-Leipziger hätte sich den "Königlichen" angeboten. Demnach hat er seinen Berater bereits in die Spur geschickt, um die Möglichkeiten eines Engagements in Madrid abzuklopfen. Real habe zwar andere Prioritäten, dennoch soll es aktuell so aussehen, als würde auch dort grünes Licht gegeben werden.
Erwähnt wird auch die mögliche Verpflichtung von Ibrahima Konate, dessen Vertrag beim FC Liverpool ebenfalls nach dieser Saison endet. Somit könnte Real beide Profis ablösefrei verpflichten. Auch hier soll es bereits Kontakte geben und die "Reds" bereits davon ausgehen, dass ihr Spieler nach Madrid gehen wird.
Für ein Abwehr-Duo bei Real Madrid könnte dann der Platz nicht mehr ausreichen. David Alaba und Antonio Rüdiger stehen wohl auf der Abgangsliste.
FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers
Zugänge
|ab
|Name
|Pos
|Mannschaft
|Team
|09/2025
|Nicolas Jackson
|ST
|Chelsea FC
|Chelsea
|08/2025
|Jannis Bärtl
|TW
|07/2025
|Luis Díaz
|ST
|Liverpool FC
|Liverpool
|07/2025
|Paul Wanner
|MF
|1. FC Heidenheim 1846
|Heidenheim
|07/2025
|Lovro Zvonarek
|MF
|Sturm Graz
|Sturm Graz
|07/2025
|Bryan Zaragoza
|ST
|CA Osasuna
|Osasuna
|06/2025
|Jonathan Tah
|AB
|Bayer Leverkusen
|Leverkusen
|06/2025
|Tom Bischof
|MF
|1899 Hoffenheim
|Hoffenheim
|06/2025
|Adam Aznou
|AB
|Real Valladolid
|Valladolid
|06/2025
|Cassiano Kiala
|AB
|Bayern München II
|Bayern II
|06/2025
|Frans Krätzig
|AB
|1. FC Heidenheim 1846
|Heidenheim
|06/2025
|David Daiber
|MF
|06/2025
|Maurice Krattenmacher
|MF
|SSV Ulm 1846
|SSV Ulm
|04/2025
|Jonathan Asp-Jensen
|MF
|04/2025
|Lennart Karl
|MF
|Bayern München U17
|Bayern U17
|02/2025
|Wisdom Mike
|ST
|Bayern München U17
|Bayern U17
|02/2025
|Gabriel Vidović
|ST
|1. FSV Mainz 05
|Mainz 05
|01/2025
|Jonas Urbig
|TW
|1. FC Köln
|Köln
Abgänge
|ab
|Name
|Pos
|Mannschaft
|Team
|09/2025
|Jonah Kusi-Asare
|ST
|Fulham FC
|Fulham
|08/2025
|Paul Wanner
|MF
|PSV Eindhoven
|PSV Eindhoven
|08/2025
|Kingsley Coman
|ST
|Al Nassr
|Al Nassr
|08/2025
|Tarek Buchmann
|AB
|1. FC Nürnberg
|Nürnberg
|08/2025
|João Palhinha
|MF
|Tottenham Hotspur
|Tottenham
|07/2025
|Bryan Zaragoza
|ST
|RC Celta
|RC Celta
|07/2025
|Lovro Zvonarek
|MF
|Grasshopper Club Zürich
|Grasshoppers
|07/2025
|Daniel Peretz
|TW
|Hamburger SV
|Hamburg
|07/2025
|Max Schmitt
|TW
|SSV Ulm 1846
|SSV Ulm
|07/2025
|Eric Dier
|AB
|AS Monaco
|AS Monaco
|07/2025
|Jonathan Asp-Jensen
|MF
|Grasshopper Club Zürich
|Grasshoppers
|07/2025
|Maurice Krattenmacher
|MF
|Hertha BSC
|Hertha BSC
|07/2025
|Leroy Sané
|ST
|Galatasaray
|Galatasaray
|07/2025
|Gabriel Vidović
|ST
|Dinamo Zagreb
|Din. Zagreb
|06/2025
|Frans Krätzig
|AB
|RB Salzburg
|RB Salzburg
|02/2025
|Adam Aznou
|AB
|Real Valladolid
|Valladolid
|02/2025
|Noël Aséko
|MF
|Hannover 96
|Hannover
|02/2025
|Mathys Tel
|ST
|Tottenham Hotspur
|Tottenham
|01/2025
|Arijon Ibrahimović
|ST
|Lazio Rom
|Lazio Rom
|01/2025
|Nestory Irankunda
|ST
|Grasshopper Club Zürich
|Grasshoppers